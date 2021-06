Sneakers: la plateforme de revente française Wethenew conquiert l'Europe

La start-up compte devenir la référence européenne pour l'achat de sneakers, grâce à une levée de fonds de 10 millions d'euros.

L'amitié de Michael Holzmann et David Benhaim, cofondateurs de Wethenew, est née de leur passion commune pour les sneakers en édition limitée depuis l'adolescence. Mordus de street culture et prêts à tout pour dénicher les chaussures de leurs rêves, ils épluchent les sites de revente en ligne à la recherche des perles rares, pour eux-mêmes ou leurs amis. « On était à l'interface entre nos amis et connaissances, qui nous demandaient où trouver leurs sneakers, et tout un monde de passionnés et de revendeurs, on a voulu relier les deux mondes ». Ils créent donc Wethenew en 2018 : une plateforme française fiable qui simplifie l'accès au marché des sneakers. Devenue une référence en France, la start-up a vu ses revenus augmenter trois à quatre fois par an en quatre ans, et le nombre de ses salariés passer de deux à soixante. Forte d'une levée de fonds de 10 millions d'euros en mars 2021, elle compte se développer rapidement en Europe.

« Le marché global du streetwear est en très forte accélération, il représente désormais plus de 185 milliards de dollars », explique Jeremy Uzan, General Partner du jeune fonds d'investissement français Singular, à l'origine de la levée de fonds, avec notamment Christian Jorge, du site de vente en ligne Vestiaire Collective, et le sportif Frank Ntilikina, joueur NBA des New York Knicks.

Un phénomène de grande ampleur

D'abord phénomène de niche, vitrine de la culture urbaine à l'américaine, le marché des sneakers a en effet pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, comme en témoigne le succès de Wethenew. Les collectionneurs s'échangent les paires en édition limitée, issues de collaborations entre marques et grands artistes, à des prix parfois plusieurs fois supérieurs à celui d'origine. « Dès qu'une paire sort, plusieurs milliers de personnes vont s'enregistrer pour gagner le droit de l'acheter », explique David Benhaim. La collaboration entre Adidas et le rappeur et designer américain Kanye West en 2015 a par exemple fait émerger un des best-sellers du marché : la ligne de sneakers en série limitée Yeezy représente 10% des revenus totaux de l'entreprise en 2020, tous produits confondus. Presque immédiatement en rupture de stock sur les sites de vente en ligne classique, ce genre de paires font émerger des sites de reventes spécialisés entre particuliers tels que StockX ou GOAT aux États-Unis.

Simplifier l'accès au marché

Mais pour un amateur de sneakers français pas spécialement connaisseur, acquérir la paire de son choix via ces différents sites et groupes de revente, relève du défi. S'il parvient par chance à trouver les sneakers qu'il recherche à sa taille, il se heurte souvent à des risques de contrefaçon, de mauvaise qualité, de prix exorbitants, d'absence de retour possible en cas de problème ou simplement d'escroquerie. Wethenew propose donc de faire tout le travail de défrichage, si bien que lorsque les acheteurs arrivent sur le site, ils retrouvent les codes d'un site de commerce en ligne classique. « On veut que les gens trouvent leur produit en deux clics, avec une expérience à la hauteur des prix », explique Michael Holzmann. Les clients bénéficient d'une explication détaillée pour chaque modèle proposé, des conseils en direct d'un véritable service client, de la possibilité de payer leur achat en plusieurs fois, et d'échanger ou retourner leur produit si nécessaire. Une fois commandée, la paire désirée est sourcée par Wethenew auprès de ses revendeurs partenaires, son authenticité et sa qualité sont vérifiées par des experts, puis elle est livrée à domicile. Le prix de vente est déterminé par un algorithme en fonction des prix fixés par les différents revendeurs. Il est en moyenne à 260 euros la paire, mais peut atteindre les 8000 euros pour les modèles vraiment rares et en édition limitée. Le site se rémunère en prélevant une commission sur chaque commande.

Des ambitions à l'international

Grâce à sa dernière levée de fonds de 10 millions d'euros, Wethenew compte s'étendre à l'international en commençant par l'Europe. Plus qu'une simple plateforme d'échange, les deux fondateurs veulent fédérer une communauté de fans. Elle compte plus de 650 000 followers sur Instagram. La start-up a par ailleurs créé sa propre marque de vêtements street wear en collaboration avec l'américain Champion, dont les collections ont été en rupture de stocks 48h après leur lancement. Quelles seraient les sneakers que les deux fondateurs pourraient s'offrir pour fêter ce succès? Ce serait une efficace Nike Dunk High Panda pour David Benhaim, et peut-être une Air Jordan 1 Mid Bred Toe pour Michael Holzmann.