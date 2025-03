Si vous croisez une voiture avec des feux de couleur turquoise, voici la signification

Les feux de position de teinte turquoise sont liés à des tests de la marque Mercedes. Le constructeur allemand expérimente une technologie qui pourrait modifier durablement l’expérience de conduite.

Non, ce n’est pas du tuning ! Ni de la science-fiction... Lorsque les feux de position bleu turquoise avant et arrière d’une voiture sont allumés sur la route, cela signifie une chose : le conducteur à l’intérieur n’a pas les mains sur le volant. Mais pas de panique, la situation est sous contrôle, car en réalité cela indique surtout que le système de conduite autonome Drive Pilot est activé. Ce système est développé sur des voitures Mercedes classées au niveau 3 de l’autonomie selon les normes SAE (les standards techniques internationaux). Cela permet donc au conducteur de lâcher le volant et de se consacrer à d’autres tâches.

Pour autant, cela ne se fait pas à n’importe quelle condition, et notamment au niveau de la légalité. Pour le moment le pilote automatique ne peut être utilisé que sur certaines autoroutes allemandes à une vitesse limitée à 95 km/h. Même si Mercedes-Benz travaille à étendre cette limite à 130 km/h dans les années à venir. Peu de chance, pour le moment de croiser l’une de ces Mercedes sur les routes françaises, donc. Aux États-Unis, deuxième pays où la technologie est mise en place (en Californie et au Nevada) l’usage doit se faire également uniquement sur autoroute à 40 mph au maximum (environ 64 km/h).

Pourquoi la couleur turquoise ?

Le choix du turquoise ne s’est pas fait par hasard. Cette teinte a été sélectionnée après une batterie de tests : sa visibilité et sa distinction par rapport aux autres feux de signalisation ont fait la différence. «Des facteurs tant physiologiques que psychologiques attestent de valeurs plus élevées pour le turquoise dans presque tous les domaines par rapport aux autres couleurs» , communique l’entreprise à propos de ce choix.

Maintenant que cette couleur est choisie Mercedes souhaite aller plus loin et standardiser cette couleur pour toutes les voitures autonomes. L’entreprise souhaite notamment «une future réglementation harmonisée au niveau mondial pour que les feux de signalisation turquoise soient utilisés pour toutes les voitures autonomes» .

Avec ces tests et ce déploiement en cours, Mercedes-Benz pose donc les bases d’une nouvelle norme pour la signalisation des véhicules autonomes. Les feux turquoise ne sont pas seulement un outil technologique, ils incarnent «une étape cruciale vers une conduite autonome sécurisée et acceptée par tous» , veulent croire les équipes de la marque Mercedes.