SCPI, OPCI, SCI assurance vie : en 2021, les fonds immobiliers non cotés retrouvent leurs performances d’avant crise

L'ASPIM et l'IEIF, organismes de référence du marché de l'immobilier non coté, ont publié les statistiques de performance des SCPI, OPCI et SCI des contrats d'assurance vie pour l'année 2021. Selon le nouvel indicateur pour mesurer la performance, le taux de distribution des SCPI s'établit à 4,45 %.

Un nouvel indicateur pour mesurer la performance des SCPI

L'ASPIM et l'IEIF, les deux organismes de référence du marché des SCPI, ont fait un travail d'harmonisation des indicateurs. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, le « taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) » est remplacé par le « taux de distribution ». Celui-ci correspond au rapport entre le dividende annuel, brut de toute fiscalité prélevée à la source pour le compte de l'épargnant, et le prix d'achat de référence de début d'année. Lorsqu'il s'agit d'une SCPI à capital variable, le prix d'achat correspond au prix de souscription au 1er janvier de l'année N, et lorsqu'il s'agit d'une SCPI à capital fixe, il correspond au prix acquéreur moyen de l'année N-1.

Un taux de distribution moyen de 4,45 % en 2021 pour les SCPI

Selon ce nouvel indicateur, le taux de distribution des SCPI s'établit à 4,45 % pour l'année 2021. Pour rappel, le taux de distribution 2020, basé sur l'ancienne méthode de calcul et donc non comparable, s'établissait à 4,18 %.

Les SCPI spécialisées en logistique et locaux d'activité enregistrent la meilleure performance avec 5,67 %. Elles sont suivies de près par les SCPI diversifiées avec 5.38 %. Les SCPI spécialisées dans le secteur de la Santé arrivent en troisième position avec 4.83 %. Les 3 places suivantes sont occupées par les SCPI résidentielles (4,29 %), de bureaux (4,25 %) et de commerces (4,16 %). Les SCPI spécialisées dans l'hôtellerie et le tourisme ont souffert en 2021 des restrictions sanitaires et affichent une performance moyenne de 2,85 %.

Au 31 décembre 2021, la capitalisation des SCPI atteignait 78,6 milliards d'euros.

OPCI Grand Public : une performance moyenne de + 4,4 % (dividendes réinvestis)

Selon l'indice IEIF, les OPCI Grand Public délivrent en 2021 une performance annuelle dividendes réinvestis de 4,4 %. Cette performance se décompose en une distribution de 1,5 % et une revalorisation des actifs de + 2,9 %. Plus de la moitié des OPCI (58 %) du marché a délivré une performance globale comprise en 3 % et 4 % et 20 % des OPCI une performance comprise entre 7 % et 8 %.

Au 31 décembre 2021, l'actif net des OPCI grand public se montait à 20,7 milliards d'euros.

Les SCPI des contrats d'assurance vie : une performance moyenne de 3,8 %

Les sociétés civiles unités de compte immobilières en assurance-vie affichent une performance globale de + 3,8 % en 2021. 42 % des SCI ont délivré une performance comprise en 4 % et 5 %.

Au 31 décembre 2021, l'actif net cumulé des SCI supports d'unités de compte immobilières se montait à 18,7 milliards d'euros.

« Après de légers tassements des performances en 2020 du fait de la diminution des loyers perçus et de certaines valeurs d'expertises durant la crise sanitaire, les trois principales typologies de fonds immobiliers ont bien résisté et retrouvent des performances proches des niveaux de 2019. L'immobilier délivre des performances très attractives dans les contrats d'assurance vie et nous pensons que cette classe d'actifs devrait occuper une place plus importante au sein de l'épargne retraite et salariale. En ce qui concerne les SCPI, leur taux de distribution pour 2021 s'établit à 4,45 % et nous constatons que l'internationalisation de leur patrimoine s'est poursuivie l'an dernier avec plus d'un tiers des montants investis hors de France » résume Jean-Marc Coly, Président de l'ASPIM.