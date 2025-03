«Ryanair Prime» : l’offre low cost à 79 € pour voyager moins cher, que vaut-elle ?

Ryanair, la compagnie irlandaise à bas coût lance une nouvelle offre destinée à ses passagers réguliers. Ce service est-il réellement avantageux ?

Ce serait une «option incontournable». C’est ainsi que Ryanair présente sa nouvelle formule «Ryanair Prime» dans un communiqué publié cette semaine. Selon la compagnie low cost leader d’ Europe , les membres pourront bénéficier de réductions permettant d’économiser jusqu’à cinq fois le montant de l’adhésion annuelle, fixée à 79 euros.

«Premier arrivé, premier servi»

Grâce à cet abonnement, Ryanair affirme que les voyageurs réguliers, effectuant une douzaine de vols à l’année en moyenne, pourraient économiser plus de 400 euros par an. Parmi les avantages inclus : la sélection de siège gratuite (dont le prix habituel varie entre 4,50 et 33 euros par trajet). On note aussi une assurance voyage ajoutée sans frais sur chaque vol et l’accès à des promotions mensuelles, pour bénéficier de prix réduit sur certains billets.

L’offre est cependant limitée aux 250.000 premiers inscrits, fonctionnant sur le principe du «premier arrivé, premier servi». La formule s’applique à l’ensemble des filiales du groupe Ryanair, incluant d’autres low cost, telles Buzz, Lauda et Malta Air. Attention, seuls les passagers majeurs et disposant d’un compte myRyanair valide pourront en bénéficier, en fonction du pays de résidence.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Si les réductions fonctionnent sur certains vols, il n’y a pour le moment pas de précision sur leur régularité et les itinéraires concernés. L’intérêt de «Prime» dépend surtout du rythme de voyage de chaque passager. L’offre devient réellement intéressante dès trois ou quatre trajets annuels, notamment pour ceux qui ont l’habitude de choisir des options payantes, comme l’embarquement prioritaire ou la réservation de sièges. Autre point positif : cela s’applique également aux compagnons de voyage, à condition qu’ils réservent avec un membre «Prime».

Pogramme de fidélité, une tendance low cost

Ce n’est pas la première fois que la compagnie irlandaise propose ce type de programme. En 2019, elle avait mis en place le «Ryanair Choice». L’abonnement à 199 euros par an offrait alors la sélection gratuite des sièges , un embarquement prioritaire et un bagage cabine supplémentaire. D’autres transporteurs à petits prix ont depuis lancé des stratégies similaires, comme easyJet , avec son offre «easyJet Plus», doublé depuis février 2025 par une option «Business». De son côté, la compagnie hongroise Wizz Air a introduit en 2024 l’abonnement «All You Can Fly», permettant de réserver des vols à 9,99 euros sur l’ensemble de son réseau européen pour une cotisation annuelle de 599 euros.

Si les transporteurs low cost semblent explorer de nouvelles façons de capter une clientèle régulière par le biais de ces formules, il n’y a pas encore de programmes de fidélité par accumulation de miles, comme les compagnies traditionnelles.

EN VIDÉO - La compagnie aérienne Ryanair menace d’arrêter de desservir dix aéroports français.