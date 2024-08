Retraite : le recours à un expert est-il utile pour faire grimper le montant de sa pension ?

Paru en mai, le constat d'un rapport de la Cour des comptes sur la certification des comptes 2023 du régime général de la Sécurité sociale est sans appel : les soucis concernant le calcul des pensions de retraite sont légion. En 2023, près d'une pension de retraite liquidée sur huit aurait comporté une erreur de portée financière selon ce document mis en lumière fin juin par Les Échos , qui a consacré une enquête sur le boom des experts indépendants sollicités pour remédier à ce problème.

Il est en effet possible de se faire accompagner par un expert privé afin de faire corriger les données de la Sécu et, ainsi, gagner au moment de la retraite quelques dizaines d'euros chaque mois. Un métier de conseil qui s'est fortement développé depuis quinze ans au rythme des réformes successives menées par Éric Woerth dans le gouvernement de François Fillon, par Marisol Touraine sous la présidence de François Hollande et par Élisabeth Borne l'an dernier, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron.

Faire appel à un expert privé a un coût, il faut donc être sûr que cela soit intéressant. Si vous avez travaillé toute votre carrière en tant que salarié en CDI dans la même entreprise ou en tant que fonctionnaire, vous n'en aurez clairement pas besoin. En revanche, certaines situations peuvent valoir le coup : si vous avez changé plusieurs fois de statut professionnel, passant d'un