Retards de paiement clients : comment les indépendants peuvent limiter la casse ?

Le manque de trésorerie pénalise grandement les entreprises françaises, quelle que soit leur taille. Le dépassement des délais de paiement légaux est l'une des raisons de leurs difficultés financières. Comment les indépendants et entreprises individuelles peuvent s'armer face à cette tendance macro-économique ? Nous avons identifié 3 pistes pour atténuer l'impact des aléas sur les paiements.

La vente de matière grise plus épargnée que celle de marchandises

Retards de paiement : un risque accru pour les petites structures ?

Les TPE étant les meilleures élèves des entreprises françaises (67% d'entre elles payent à échéance), on devine leurs difficultés si elles reçoivent les paiements de la part de leurs clients avec une moyenne globale de 17,83 jours de retard, comme l'indique l'étude Ellisphere 2025 (1).

A titre d'exemples, les secteurs où les retards de paiement sont les plus marqués sont : la construction (> 20 jours), les activités de services administratifs et de soutien (> 19 jours), l'hébergement et la restauration (> 18 jours) et le domaine social ou de la santé (> 18 jours).

Les activités de prestations de services moins sujettes aux coûts des marchandises

Les métiers de consulting et de services sont moins exposés aux soucis de trésorerie puisque les dirigeants n'ont pas les mêmes contraintes d'achats et de stockage de matières premières dans leur activité. Le taux de marge étant supérieur dans les professions intellectuelles qui vendent une expertise, un conseil ou un accompagnement humain, un ralentissement soudain de la demande sera moins pénalisant que dans des activités de fabrication ou de négoce, recourant à de la marchandise déjà acquise.

Selon leurs spécialités, tous les indépendants ne subissent donc pas de la même manière l'inflation et les baisses conjoncturelles d'activité.

Le saviez-vous ? La tendance depuis le Covid est au rallongement des délais de paiement à la suite d'une flambée des matières premières et de l'énergie. Ce constat s'explique aussi par un instinct de survie (illégal d'ailleurs !). C'est pourquoi, selon le médiateur national des relations interentreprises, 40% des saisines faites trouvent leur origine dans la difficulté des entreprises à se faire payer (2).

Quel moyen de paiement privilégier pour accélérer ses encaissements ?

Afin de fiabiliser ses rentrées d'argent, l'entrepreneur individuel qui travaille le plus souvent sans associé ni salarié a tout intérêt à récupérer rapidement le paiement de sa facture, dès la fin de la prestation ou lors de la livraison du produit vendu. Pour cela, des solutions d'encaissement performantes et agiles l'aideront plus facilement à obtenir les règlements soit via l'envoi d'un email contenant un lien pour procéder au virement, soit via un terminal de paiement pour un encaissement du client en direct (idéal pour les transactions en mode nomade).

Quels sont les critères pour choisir la meilleure solution d'encaissement ? Sa compatibilité et son interfaçage avec votre appli bancaire, son tarif compétitif par transaction et son potentiel de simplicité et de flexibilité dans toutes les situations que vous rencontrez avec vos clients (chez eux, dans votre local, sur un chantier ou un salon professionnel !).

Ne restez pas seul pour traiter le recouvrement des créances !

Certaines assurances professionnelles du quotidien incluent dans leur offre une assistance complémentaire qu'il est possible de solliciter en cas de retard de paiement ou de litige avec un client.

À la clé : une tranquillité d'esprit et du temps gagné pour l'entrepreneur individuel car ce n'est plus lui qui gère seul les impayés et la partie administrative associée.

A savoir L'affacturage, comment ça marche ? L'affacturage est un service financier proposé par des sociétés spécialisées qui permet aux TPE (très petites entreprises) et autres entreprises de céder leurs factures clients pour alléger la partie relances clients et recouvrement. En échange, l'entité avance une partie du montant des factures adressées, puis se charge de recouvrer les paiements auprès des clients à la place de l'émetteur. Elle se rémunère avec des frais de gestion et des commissions sur les sommes confiées. Des éditeurs de logiciels de gestion proposent des solutions complètes pour laisser l'entrepreneur se concentrer sur son cœur de métier, sans besoin de courir derrière de multiples règlements aux échéances variées et aux montants unitaires moyens.

Les retards de paiement constituent un risque pour les petites structures qui ne disposent pas beaucoup de liquidités. Afin de pérenniser leur activité malgré de tels imprévus, les indépendants ont intérêt à intégrer ce facteur dans leur stratégie en déployant un dispositif de renforcement de leur trésorerie.

