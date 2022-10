Rénovation énergétique : les copropriétés peinent à rejoindre le mouvement

Si les travaux permettent de réaliser des économies et font prendre de la valeur aux biens, de nombreux copropriétaires sont encore réfractaires. (Illustration) (Pixabay / Gerd Altmann)

La rénovation thermique des logements est un sujet brûlant en France mais les copropriétés sont encore à la traîne. Malgré l'existence de plusieurs aides, les nuisances liées aux travaux et les sommes à engager freinent encore trop souvent les propriétaires. À Paris, la mairie a mis plusieurs dispositifs en place pour mieux convaincre.

La rénovation énergétique des logements est sur le devant de la scène depuis des années, mais celle des copropriétés s'avère plus compliquée. La mairie de Paris, qui compte 47 000 copropriétés, veut rénover 25 000 logements supplémentaires avant les prochaines élections en multipliant par trois, à hauteur de 58 millions d'euros, les budgets alloués à la rénovation thermique.

Un mouvement qui prend doucement à Paris

À Paris, un immeuble en copropriété a récemment réalisé la rénovation énergétique de tout le bâtiment. « Nous consommons 60 % d'énergie en moins et la performance énergétique de l'immeuble est passée de E à B », résume un propriétaire un an après la fin des travaux.

La copropriété a bénéficié du dispositif Éco-rénovons Paris, qui encourage la rénovation énergétique globale des immeubles. L'aide a financé la moitié de 1,6 million d'euros nécessaires pour les travaux. De plus, les logements ont pris 10 à 15 % de valeur immobilière.

Mais dans certaines copropriétés, les débats sont souvent longs et les propriétaires sont récalcitrants face aux sommes importantes à engager. Pour les convaincre de se lancer, la ville de Paris a annoncé des réunions publiques dans tous les arrondissements à l'automne.

De plus en plus de mesures

Lancé en 2021, MaPrimeRénov' Copropriétés permet de subventionner 25 % du montant des travaux si ces derniers offrent un gain d'au moins 35 % sur les performances énergétiques. Des mesures insuffisantes selon certains experts. Ces aides « sont trop faibles , selon Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. L'État devrait être bien plus ambitieux pour donner de vraies perspectives à long terme. »

En France, les copropriétés représentent 28 % des bâtiments et l'État multiplie les initiatives pour accélérer leur rénovation. Les propriétaires doivent désormais effectuer un diagnostic de performance énergétique (DPE) s'ils souhaitent vendre ou louer. Les logements les plus énergivores (F et G) sont déjà privés depuis fin août d'augmentation de loyer. Dès 2023, des interdictions pures et simples frapperont progressivement les passoires thermiques.