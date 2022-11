Rénovation énergétique : 29% des seniors propriétaires envisagent des travaux chez eux

Seniors et rénovation énergétique (Crédits photo : Unsplash - Nick Karvounis )

Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, être propriétaire coûte de plus en plus cher aux seniors de plus de 70 ans… De quoi motiver pour envisager des travaux de rénovation énergétique...

Etre propriétaire coûte cher aux séniors

Bonne nouvelle, selon un récent sondage (1), 72% des seniors de 70 ans ou plus sont propriétaires de leur résidence principale. Mauvaise nouvelle en revanche, les charges liées à la propriété sont élevées :

Taxe foncière,

Travaux d'entretien,

Charges de copropriété,

Factures d'électricité, d'eau de gaz, etc.

Toutes ces dépenses se cumulent jusqu'à représenter environ 1.183 euros par an, soit 24% des dépenses totales des sondés (avec une inégalité importante puisque ces charges représentent en moyenne 28% de leur budget pour les femmes et seulement 20% pour les hommes).

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les seniors sont peu optimistes sur ce qui les attend puisque 93% d'entre eux se préparent déjà à une hausse des prix de l'énergie dans les mois qui viennent.

A lire aussi : Rénovation énergétique : la prime au Certificat d'Economie d'Energie (CEE)

Sobriété énergétique : les Français sont-ils prêts à baisser le chauffage?

Connaissez-vous Ecowatt, la météo de l'électricité?

Investir dans la rénovation énergétique pour économiser ?

Face à ces perspectives peu encourageantes, investir pour réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement peut être une piste intéressante pour réaliser à terme des économies sur ses factures d'énergie.

Les seniors propriétaires sont conscients de l'enjeu à long terme et ils sont 29% à déclarer réfléchir à se lancer dans cet investissement. 18% se disent même prêts à entreprendre ces travaux de rénovation avant fin 2023.

Parmi les 29% qui étudient cette possibilité, le budget moyen envisagé est de 12.131 euros pour leur rénovation énergétique, soit 10 fois le coût annuel moyen de leur résidence principale, avec un montant variable en fonction du type de logement :

13.390 euros estimés pour les maisons

8.156 euros pour les appartements.

(1) Sondage OpinionWay pour Monetivia, 20 septembre 2022.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)