Réduction d’impôt : quels investissements de diversification pour faire baisser vos impôts 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les contribuables fortement imposés peuvent investir dans des placements qui leur permettront de réduire leur facture à l'administration fiscale en créant une charge financière déductible des revenus imposables.

Si les investissements immobiliers qui permettent de bénéficier de ce type de défiscalisation sont légion, il existe aussi des investissements de diversification pour profiter d'une réduction d'impôt via ce mécanisme.

Découvrez dans cet article 4 moyens de réduire ses impôts par le biais d'un investissement dans un placement atypique ou bien en faisant un don.

FIP et FCPI : investir dans le non coté pour réduire son imposition

Les FIP et FCPI sont des fonds communs de placement qui permettent d'investir dans des PME non cotés. Les FIP ou Fonds d'Investisssement de Proximité sont constitués à 60 % au moins par des titres de petites et moyennes entreprises (PME) européennes innovantes, exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et situées dans quatre régions limitrophes. Les FCPI ou Fonds Communs de Placement dans l'innovation sont composés à 60 % au moins de titres de PME-PMI européennes innovantes et non cotées.

L'investissement dans ces fonds donne droit à une réduction de son impôt sur le revenu (IR) égale à 25 % des versements effectués dans les limites annuelles de 12 000 euros pour une personne seule et de 24 000 euros un couple soumis à une imposition commune.

En contrepartie de l'avantage fiscal, vous devrez détenir vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant, en réalité, les FIP et FCPI comportent une durée de blocage des fonds bien plus conséquente, de l'ordre de 8 à 10 ans. Et cette période peut encore être prolongée si le FIP ou le FCPI rencontre des difficultés à revendre ses parts.

De plus, il faut souligner que ses investissements potentiellement très rémunérateurs sont aussi très risqués de par la nature même des actifs qui composent ces fonds, de petites et moyennes entreprises parfois peu matures et/ou dans des secteurs innovants. Vous ne devez donc investir qu'une faible part de votre patrimoine, en tenant compte de votre profil d'investisseur, et notamment de risque, et ne pas vous laisser aveugler par la carotte fiscale.

À noter : les réductions d'impôt liées à l'investissement en FIP et FCPI entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 euros.

A lire aussi: FIP / FCPI : comment investir dans le Private equity tout en défiscalisant ?

SOFICA : investir dans le cinéma pour réduire son imposition

Les SOFICA (Sociétés de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel) visent à soutenir le cinéma. Depuis plus de 30 ans, ces placements collectent des de fonds privés pour le financement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes.

L'investissement dans une SOFICA donne droit à une réduction d'impôt de 48 % du montant de la souscription pour les Sofica qui ont investi au moins 10 % de leurs actifs dans le capital de sociétés de production et s'engage à consacrer 10 % de ses investissements à des dépenses de développement ou d'œuvres audiovisuelles de fictions, de documentaires et d'animations sous formes de séries, ou bien à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger. Dans le cas contraire, la réduction ne sera que de 36 % de la souscription.

Notez qu'avec les SOFICA, le plafond des niches fiscales fixé à 10 000 € est relevé à 18 000 €. La réduction fiscale maximum à laquelle donne droit un investissement en SOFICA est de 8 640 € (contre 6 480 € pour la réduction d'impôt à 36 %), soit 48 % de 18 000€, dans la limite de 25 % du revenu net de l'investisseur.

Attention, une SOFICA ne restitue quasiment jamais l'investissement initial et c'est la réduction d'impôt qui rend attractif ce placement.

A lire aussi: Investir dans le cinéma pour payer jusqu'à 48% d'impôts en moins de son investissement

Groupements fonciers viticoles et Groupements forestiers investissement : investir dans la vigne et les bois pour réduire son imposition

Les groupements fonciers forestiers (GFF) visent à soutenir le reboisement, l'amélioration et la conservation des massifs forestiers et les groupements fonciers viticoles (GFV) visent eux à soutenir les exploitations viticoles, l'amélioration et la conservation des vignes. Ces placements fonctionnement un peu sur le modèle des SCPI dans lesquelles les actifs détenus seraient des bois ou des vignes.

Les GFF donnent lieu à une réduction d'impôt de 25 % pour un investissement maximal de 50 000€ pour une personne seule et 100 000€ pour un couple.

Quant aux GFV, ils peuvent donner lieu à une réduction de 18 % du montant net investi, dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple à imposition commune, selon la composition du GFV.

Notez aussi que, en matière d'IFI, les parts de GFV bénéficient d'un abattement de 75 % de leur valeur dans la limite de 101 987€ et 50 % au-delà si elles sont détenues depuis plus de 2 ans.

Ces investissements entrent dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 euros.

A lire aussi: Vignes, forêts, terres agricoles: comment investir dans “l'or vert”

Dons : miser sur la générosité pour réduire son imposition

Enfin, il ne s'agit pas d'un investissement, mais les dons permettent aussi de bénéficier de réductions d'impôt, permettant ainsi de faire baisser le « coût réel » du don. Les réductions d'impôt liées au don ne sont pas soumises au plafonnement global des niches fiscales.

Selon l'organisme auquel vous donnez, la réduction d'impôt sera de 66 % du montant du don (pour les organismes d'intérêt général) à 75 % du montant du don (pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté). Pour ce type de don, le plafond est fixé à 1 000 euros. Au-delà de ce seuil, c'est la réduction à 66 % qui s'applique, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes donnant droit à cet avantage fiscal dans les mêmes conditions.

Notez que les dons en numéraires au profit de certains organismes comme les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, les fondations reconnues d'utilité publique, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et entreprises adaptées, etc. permettent aussi aux redevables de l'IFI de réduire de 75 % du montant du don leur facture à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros.

A lire aussi: Réduction d'impôt maintenue pour le don "Coluche"