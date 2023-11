FIP / FCPI : comment investir dans le Private equity tout en défiscalisant ?

(Crédits photo: Shutterstock)

L'investissement dans les entreprises non cotées via un FIP ou un FCPI permet à la fois de soutenir les PME françaises et de défiscaliser. Vous avez jusqu'à la fin de l'année 2023 pour profiter d'une réduction d'impôt exceptionnellement portée à 25 %. Le point sur ces deux dispositifs.

Le Private equity est une classe d'actifs qui séduit de plus en plus d'investisseurs soucieux de diversifier leur épargne ou encore de soutenir les PME françaises. Le FIP (fonds d'Investissement de proximité) et le FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) sont deux solutions qui permettent d'investir dans des entreprises non cotées, régionales ou innovantes, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal.

Le FCPI pour soutenir les PME innovantes

Les FCPI ont vocation à financer les PME non cotées des secteurs innovants. Ils sont constitués d'au moins 70 % de parts de sociétés innovantes. Pour être éligibles, celles-ci doivent notamment employer moins de 2.000 salariés, avoir leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et ne pas être cotées en bourse. Les 30 % (maximum) restants peuvent être librement investis par la société de gestion en fonction des objectifs d'investissement (en obligations, actions ...)

Le FIP pour soutenir les PME régionales

Les FIP ont vocation à soutenir l'économie locale en finançant le développement de PME non cotées implantées en régions. Ils doivent être composés d'au moins 70 % de PME situées dans un périmètre géographique de 4 régions limitrophes, sans dépasser plus de 50 % d'actifs investis dans une seule et même région. Pour être éligibles, les sociétés doivent notamment employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et ne pas être cotées.

Un avantage fiscal porté à 25 % jusqu'à la fin de l'année 2023

En investissant dans un FIP ou un FCPI, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu conséquente. En effet, le taux de réduction d'impôt sur le revenu a été exceptionnellement porté de 18 % à 25 % jusqu'à la fin de l'année 2023, dans la limite d'un versement de 12.000 euros pour une personne seule et de 24.000 euros pour un couple. Attention, seule la partie du versement investie sur les sociétés éligibles du fonds est pris en compte dans la réduction d'impôt. Une personne seule peut donc bénéficier d'une réduction d'impôt maximum de 3.000 euros et de maximum 6.000 euros pour un couple.

Bon à savoir : la réduction d'impôt au titre des FCPI est cumulable avec celles des FIP. La réduction d'impôt entre dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 euros par an.

Investir dans un FIP ou un FCPI : les points d'attention

La défiscalisation ne doit pas être le seul critère pour investir dans un FIP ou un FCPI. Il est essentiel de comprendre les contraintes et les risques associés à ce type d'investissement et de vous assurer qu'ils sont compatibles avec vos objectifs financiers.

Tout d'abord, l'investissement dans des PME est risqué (risque de perte en capital), mais si le succès est au rendez-vous, le gain peut être très élevé. Étant constitué d'entreprises plus matures, le FIP est sans doute moins risqué que le FCPI, mais le potentiel de gain est lui aussi moins important.

Ensuite, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts au moins 5 ans. Par ailleurs, la durée de vie d'un FIP ou d'un FCPI varie de 8 à 10 ans, durant lesquels il n'est en général pas possible de disposer de son épargne.

Enfin, soyez attentifs aux frais prélevés sur un FIP ou un FCPI (frais à l'entrée, frais de gestion) et vérifiez qu'ils ne soient pas exagérés car ils peuvent grimper assez rapidement.