Réduction d'impôt maintenue pour le don "Coluche"-iStock-SeventyFour.jpg

Les Restaurants du Cœur en difficulté financière

Au début du mois de septembre dernier, Patrice Douret, président bénévole des Restos du Cœur, a lancé publiquement un appel à l’aide. En effet, l’association fondée par Coluche est en difficulté financière, en raison de la hausse considérable du nombre de repas distribués. Un appel à l’aide qui a été entendu puisque rapidement, Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles a promis un chèque de 15 millions d’euros à l’association. Bernard Arnault, patron de LVMH a également promis un chèque de 10 millions d’euros. Mais les députés ont également souhaité venir en aide aux Restos du Cœur.

La réduction d’impôt des dons Coluche prolongée jusqu’en 2026

Les députés ont adopté un amendement de la députée Renaissance Stella Dupont au projet de loi de finances, afin de prolonger la réduction d’impôt des dons dit Coluche jusqu’en 2026. « Pour une période de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2026, le plafond majoré de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons aux organismes d’aide aux plus démunis » est maintenu. Pour rappel, les dons Coluche concernent ceux versés à des organismes sans but lucratif qui apportent leur aide à des personnes en difficulté. À savoir des repas, des soins médicaux ou des logements. Ces dons permettent de profiter d’une réduction d’impôt correspondant à 75% des versements.

Jusqu’à 750 euros de réduction d’impôt

Depuis 2020 et la crise sanitaire du Covid-19, le taux de réduction d’impôt pour les dons Coluche a été rehaussé à 75%, dans la limite de 1000 euros. Résultat, il est possible de cumuler jusqu’à 750 euros de réduction d’impôt. Auparavant, le plafond était fixé à 552 euros. Pour les versements de plus de 1000 euros, il est possible de bénéficier d’une réduction fiscale de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur. Ainsi, si vous effectuez un don de 1400 euros aux Restos du Cœur, votre réduction d’impôt s’élèvera à 1 014 euros (75% déduits des 1000 euros et 66% des 400 euros restants).

Les démarches à suivre pour obtenir la réduction d’impôt

Concrètement, si vous effectuez un don à une association concernée par cet amendement, il faut bien récupérer le reçu fiscal transmis par l’association. Ce document pourrait ensuite vous être demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle. Et lorsque vous déclarez vos revenus, les dons faits aux associations doivent être mentionnés. Par exemple, les dons à destination des Restos du Cœur sont à indiquer dans la case 7UD. Attention à ne pas confondre la réduction d’impôt avec le crédit d’impôt. Ce dernier ouvre droit à des remboursements si le montant dépasse celui de vos impôts, ou si vous n’en payez pas.