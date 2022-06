Quelles solutions pour financer votre achat de voiture ?

Comment financer au mieux l'achat d'une voiture? (Crédits photo : Pixabay - Raten Kauf )

Si la voiture tient une place toujours aussi importante dans la vie quotidienne des Français, un changement majeur s'opère ces dernières années : la location, qu'elle soit en longue durée (LLD) ou avec option d'achat (LOA) prend de l'ampleur au détriment de l'acquisition traditionnelle financée en cash ou par un crédit auto. L'opération peut cependant s'avérer plus coûteuse que prévu. Explications.

Le leasing a le vent en poupe

Longtemps réservé aux flottes automobiles d'entreprise, le leasing – qui vient de l'anglais «To lease», c'est-à-dire «louer» - est maintenant rentré dans les mœurs. En 2021, cette solution a été choisie par les particuliers dans 47% des cas (1). Louer plutôt qu'acheter peut se faire selon deux types de formules : la location longue durée (LLD) ou la location avec option d'achat (LOA).

- Location longue durée (LLD) : Il s'agit d'une location de voiture sur une durée définie, en moyenne entre 24 et 48 mois, en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel. Le contrat de location longue durée (LLD) prévoit le plus souvent l'entretien ainsi que l'assistance et la réparation du véhicule en cas de panne. Au terme du contrat, le véhicule est rendu au loueur.

- Location avec option d'achat (LOA) : Le principe est le même que pour la Location longue durée (LLD) à ceci près qu'à la fin du contrat de location, le particulier peut activer une option de rachat du véhicule qu'il louait jusqu'à présent. Le prix de rachat éventuel est fixé au moment de la souscription du contrat et les loyers versés dans la cadre de la partie de location du contrat sont soustraits de ce montant.

Lorsqu'il souscrit un contrat de location avec option d'achat (LOA), le particulier doit le plus souvent verser un premier loyer plus important, au titre d'apport. Si à la fin du contrat il active l'option d'achat, cet apport sera déduit du capital restant dû. S'il décide de rendre le véhicule, cet apport lui est remboursé. Par ailleurs, la Location avec Option d'achat (LOA) ne prévoit ni l'entretien, ni l'assistance ni la réparation du véhicule. Certains loueurs proposent d'inclure ces options mais cela augmente significativement le montant des mensualités.

Bon à savoir : le fait de contenir une clause d'achat apparente juridiquement la location avec option d'achat (LOA) à un crédit à la consommation, ce qui ouvre droit pour le consommateur à un délai de rétractation de 14 jours à compter la signature du contrat.

Gare aux coûts cachés du leasing

Sur le papier, le leasing présente plusieurs avantages :

- Le particulier peut tester un modèle de véhicule sur plusieurs mois afin de vérifier s'il correspond bien à ses besoins.

- La voiture est renouvelée régulièrement.

- Les coûts sont en théorie maîtrisés puisque la LOA comme la LLD se financent chaque mois sous forme de loyers aux mensualités a priori plus abordables que les mensualités d'un crédit à la consommation.

Le calcul n'est toutefois pas aussi simple car plusieurs coûts viennent en fait s'ajouter au cours de la vie du contrat de location et finissent par alourdir de manière non négligeable la facture finale :

Le kilométrage : Le contrat de LOA comme de LDD prévoit un nombre de kilomètres maximum, par exemple 20.000 km sur 24 mois. Si le conducteur dépasse ce plafond kilométrique, il doit payer des pénalités pour chaque kilomètre supplémentaire parcouru, de l'ordre de 0,05 jusqu'à 0,40 euro selon les compagnies. Mieux vaut donc être sûr de pouvoir évaluer de manière fiable les distances que l'on va parcourir au cours des mois à venir.

L'usure du véhicule : Lorsqu'il rend le véhicule à la fin de son contrat de leasing, celui-ci doit être dans un état dit «d'usure normale», c'est-à-dire sans aucune rayure, tâche, choc sur la carrosserie, etc. Dans le cas contraire, le conducteur se verra appliquer des frais supplémentaires de remise en état.

Rupture anticipée : Un contrat de leasing engage le conducteur sur une durée déterminée. S'il souhaite rompre cet engagement avant le terme du contrat, il peut se voir appliquer des pénalités.

Pour financer l'achat d'une voiture, le crédit à la consommation a plusieurs arguments en sa faveur :

Pas de mauvaise surprise : vous roulez autant de kilomètres que vous voulez et vous êtes responsable aussi bien de l'entretien de votre véhicule que de sa remise en état en cas d'accident.

Capitalisation : chaque traite vous permet de capitaliser et à la fin du crédit auto, vous êtes propriétaire de votre voiture. Vous pouvez ensuite en profiter de nombreuses années en ne payant plus de traites, ou bien la revendre.

Le coût global : le montant des mensualités est souvent plus bas que celle d'un crédit à la consommation, mais in fine un contrat de leasing revient plus cher qu'un crédit auto.

Comment comparer le coût entre une LOA et un crédit auto ?

Si vous souhaitez établir une comparaison factuelle du coût d'une LOA versus un crédit auto afin de décider quel système choisir pour devenir propriétaire d'un véhicule, vous devrez procéder à l'addition des postes de dépenses suivants :

Pour la location avec option d'achat (LOA) : l'apport éventuel + le montant de l'option d'achat + le montant des mensualités de la LOA multiplié par la durée du contrat.

Pour le crédit auto : l'apport éventuel + le montant des mensualités de du crédit auto multiplié par la durée du contrat. Vous pourrez de cette manière comparer le coût total des deux dispositifs entre eux mais aussi par rapport au prix initial de la voiture.

(1) Pourquoi les constructeurs automobiles ne veulent plus vendre de voitures, 03/05/2022, Les Echos.

Stéphanne Coignard