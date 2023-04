Quatre raisons de continuer d’investir dans les fonds en euros quand le Livret A rapporte 3%

Comment est calculé le rendement du Livret A?

Un arrêté du 27 janvier 2009 a porté les dates de révision possibles du taux du Livret A de deux à quatre, en ajoutant aux échéances traditionnelles (1er février, 1er août) le 1er mai et le 1er novembre. Pour ces deux nouvelles dates, la révision peut intervenir sur proposition de la Banque de France si celle-ci «estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires est très importante». Notons que le taux de Livret A est forcément supérieur à 0,5% et qu’une évolution, à la hausse comme à la baisse, ne peut excéder 1,5%.

La Banque de France est chargée d’effectuer tous les semestres le calcul du taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée. La formule employée établit la moyenne entre le taux interbancaire de la zone euro (€STR) et l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac sur les six derniers mois. D’après la Banque de France, la moyenne semestrielle du taux €STR ressort à 0,56% de juillet à décembre 2022. Le glissement annuel moyen sur six mois de l’IPC hors tabac s’établit à 6,08%. L’application stricte de la formule aurait dû aboutir à un taux de 3,3% pour le Livret A. Toutefois, comme le prévoit l’arrêté du 27 janvier 2021, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre de l’Économie de déroger à ce calcul strict en cas de circonstances exceptionnelles. Ce dernier a proposé à Bruno Le Maire d’ajuster le taux du Livret A à 3%, expliquant qu’un «taux trop élevé serait défavorable au coût de financement de l‘économie française et notamment au financement du logement social et de la politique de la ville».