Propriétaires : ces hausses inattendues pour votre taxe foncière

Certains Français ne s'attendaient pas à de telles hausses ! Quelle n'a pas été leur surprise quand ils ont découvert dans leur boîte aux lettres leur avis de taxe foncière… Alors que l'inflation est redescendue en dessous de 2 %, l'augmentation dépasse 10 % dans certaines communes. À la revalorisation de 3,9 % de la base imposable – votée par le Parlement fin 2023 dans le cadre de la loi de finances pour 2024 afin de tenir compte de l'inflation – s'est ajoutée la hausse de taux décidée par la commune (ville et groupement). C'est le cas à Nice, qui affiche une progression globale moyenne de 15,8 %, de Saint-Étienne (14,1 %), d'Annecy et de Nancy (13,4 %), et, dans une moindre mesure, de Villeurbanne (9,8 %), de Montreuil (5 %) et de Saint-Denis de La Réunion (2,7 %).

Mais ce n'est pas le cas pour tous les propriétaires redevables de la taxe. Sur les 42 grandes villes de plus de 100 000 habitants étudiées, 34 ont maintenu leur taux inchangé, relève l'étude réalisée par le cabinet FSL, spécialisé sur les finances des collectivités locales. Elles se sont contentées de la revalorisation de 3,9 % de la base imposable. « Le gel concerne plus de communes qu'en 2023 et 2022 », note le cabinet. Et pour cause : les élections municipales de mars 2026 se profilent à l'horizon.

Dans les 154 villes de 40 000 à 100 000 habitants étudiées par FSL,