Prime de Noël : Elle menace de brûler son banquier car l'argent n'est pas encore sur son compte

La cliente d'une agence Caisse d'Epargne de Marseille, âgée de 59 ans, a disjoncté en apprenant que sa prime de Noël n'était pas encore arrivée sur son compte. Elle a aspergé un banquier de white-spirit et menacé de craquer une allumette avant qu'un membre de la sécurité ne l'immobilise.

Elle asperge un banquier de white-spirit

Lorsque l'agent lui a annoncé la mauvaise nouvelle, vers 11h30, la Marseillaise n'a pas supporté et a quitté l'établissement bancaire très énervée, rapporte La Provence. Elle est finalement revenue une heure plus tard, une bouteille de white-spirit à la main. Elle a alors aspergé l'un des banquiers présents, âgé de 34 ans, et a brandi une allumette.

Un agent de sécurité est heureusement intervenu avant que la cliente n'ait eu le temps de mettre ses menaces à exécution. La quinquagénaire a été placée en garde à vue. La Caisse d'Epargne a mis en place une cellule psychologique dans son agence pour soutenir ses employés sous le choc après cet incident.