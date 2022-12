Prime de Noël : ce joli coup de pouce de la CAF, de la MSA et de Pôle emploi

(Crédits photo: © juefraphoto - stock.adobe.com)

À l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs organismes distribuent une prime de Noël à certains de leurs allocataires. C'est le cas de la CAF et de Pôle emploi. Les modalités pour percevoir au moins 152,45 euros mi-décembre.

Certains allocataires de la CAF, de la MSA ou de Pôle emploi vont pouvoir compter sur le versement d'une prime qui interviendra mi-décembre, et qui sera au moins de 152,45 euros. Montant et conditions d'éligibilité : tout ce qu'il faut savoir sur le versement à venir des primes de Noël.

Des conditions d'éligibilité strictes pour percevoir la prime de Noël

Bonne nouvelle : la reconduction du dispositif des primes de Noël a été confirmée par le gouvernement. Toutefois, tous les allocataires de la CAF ou de Pôle emploi ne sont pas éligibles au versement de la prime de Noël. Seuls certains d'entre eux auront la bonne surprise de voir leur compte créditer peu après la mi-décembre 2022.

Côté CAF, seuls les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'Allocation équivalent retraite (AER) peuvent y prétendre. La MSA peut aussi être amenée à verser la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA qui relèvent de la sécurité sociale agricole.

Quant aux bénéficiaires d'une aide de Pôle emploi, pourront percevoir une prime de Noël uniquement les personnes qui touchent une Allocation de solidarité spécifique (ASS), une Allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F), une Allocation équivalent retraite (AER), une Rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE), une Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP), une Rémunération publique de stage (RPS) ou une Aide à la création et à la reprise d'entreprise pour les bénéficiaires de l'ASS (ACRE-ASS).

Une prime de Noël d'au moins 152,45 euros

Le montant des primes de Noël versées mi-décembre dépend de chaque organisme. Ainsi, la CAF et la MSA promettent aux personnes éligibles domiciliées en France métropolitaine et dans les DOM une prime minimale de 152,45 euros, qui peut grimper à 320,14 euros pour un couple avec deux enfants par exemple. Seule exception : Mayotte, où le montant de la prime minimale est de 76,22 euros, et, pour comparaison, de 160,06 euros pour un couple avec deux enfants.

Pour les personnes indemnisées par Pôle emploi qui sont éligibles à la prime exceptionnelle de Noël, le montant est cette fois-ci forfaitaire. Quelle que soit la composition du foyer, la somme versée est ainsi de 152,45 euros, à l'exception de Mayotte où le montant est ramené à 76,22 euros.

Bon à savoir : si, au sein du foyer, plusieurs personnes sont éligibles à une prime de Noël, une seule sera versée. Par ailleurs, si les montants sont différents, le plus élevé est retenu.

Un versement à venir mi-décembre en principe

Que ce soit pour la CAF, la MSA ou Pôle emploi, les futurs bénéficiaires de la prime de Noël n'ont aucune démarche à effectuer. Les conditions d'éligibilité sont directement vérifiées par l'organisme, et le montant est déterminé automatiquement en fonction de la composition du foyer.

Le virement de l'argent est prévu le 14 décembre chez Pôle emploi, qui précise qu'un délai de 3 à 5 jours ouvrés peut être nécessaire pour voir la somme apparaître sur son compte en banque. La règle est identique à la CAF et à la MSA, avec un versement effectué un jour plus tard, le 15 décembre. La CAF précise néanmoins que si l'aide qui conditionne l'éligibilité (RSA, ASS ou AER) n'a été obtenue qu'à partir de décembre 2022, le versement de la prime de Noël ne sera effectué qu'en janvier 2023.