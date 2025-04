Plastifiants et hydrocarbures retrouvés dans l’huile d’olive vendue en supermarché, alerte 60 millions de consommateurs

Sur les 22 références testées par le magazine, toutes «présentent au moins un contaminant, et pour certaines, en quantité non négligeable», y compris parmi les huiles bio.

Chaque année, les Français en consomment environ 110.000 tonnes. Produit phare de la cuisine méditerranéenne, l’ huile d’olive s’est imposée dans les foyers, notamment pour ses bienfaits supposés pour la santé. Pourtant, une étude menée par 60 Millions de consommateurs et publiée ce jeudi jette une ombre sur cette réputation. Sur les 22 huiles testées, majoritairement vendues en grandes surfaces – à l’exception d’une référence plus haut de gamme –, toutes «présentent au moins un contaminant, et pour certaines, en quantité non négligeable» , affirme le magazine.

Même les huiles certifiées bio contiennent des plastifiants, comme les phtalates. «Or un nombre croissant d’études démontre leur risque sur la santé, notamment comme perturbateurs endocriniens» , relève 60 Millions de consommateurs , qui a aussi détecté la présence de traces d’hydrocarbures dans certaines huiles. Parmi les références de moins bonne qualité figure l’huile Terra Delyssa, notée 8,5/20. Elle contient notamment du di-isononyl phtalate (DINP) et du diéthylhexyl phtalate (DEHP), deux plastifiants interdits dans la chaîne de production des corps gras. Ces substances proviendraient des matériaux de «stockage ou de transport» non conformes aux normes européennes qui interdisent «l’utilisation de matériaux contenant des phtalates dans la chaîne de production et de stockage des corps gras» .

Les huiles Naturalia et La Vie Claire, pourtant bio et extraites à froid, obtiennent la même note que Terra Delyssa. Là aussi, les analyses révèlent la présence de contaminants, vraisemblablement liés à des olives contaminées «lors de la récolte ou du stockage» . Autre exemple : l’huile d’olive Cauvin Bio, pourtant reconnue pour son engagement environnemental et son absence de pesticides, hérite d’un score de 7,5/20. L’étude estime qu’elle est «absolument à éviter à la consommation» . Même les huiles les mieux notées ne sont pas exemptes de polluants.

L’huile d’olive Puget, qui s’en sort avec un seul plastifiant en faible quantité, reste une rare exception. Toutes les autres huiles testées contiennent des hydrocarbures : soit des MOSH (hydrocarbures saturés d’huiles minérales), soit des MOAH (hydrocarbures aromatiques), deux dérivés du pétrole. Certaines, comme Terra Delyssa, dépassent même les seuils tolérés par l’Union européenne.

Hydrocarbures et manganèse

L’un des contaminants les plus surprenants retrouvés dans certaines huiles d’olive est l’acide polycyclique aromatique (APA), également connu sous le nom d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ce composé chimique naturel est présent dans le charbon et le pétrole. La contamination se produit souvent lors de la cueillette des olives, lorsque celles-ci sont exposées à la «fumée qui s’échappe du moteur des machines agricoles» . Selon l’étude, la plupart des huiles testées contiennent des niveaux élevés d’APA. L’APA est classé cancérigène, et sa présence dans les huiles d’olive soulève de sérieuses inquiétudes.

Un autre contaminant identifié dans certaines huiles est le palmitate de manganèse. Bien que le manganèse soit un minéral essentiel à l’organisme en faible quantité, il devient toxique lorsqu’il est ingéré en excès. Il est ainsi associé à «des problèmes respiratoires, des embolies pulmonaires» , et, dans des cas extrêmes, à des «problèmes d’infertilité chez l’homme, comme chez la femme» . Certaines huiles d’olive testées par 60 millions de consommateurs dépassent les seuils jugés sûrs en manganèse.

Outre les contaminants, le magazine a évalué la composition en acides gras des huiles testées. L’huile d’olive est reconnue pour sa teneur en acide oléique, bénéfique pour le cœur. Mais l’étude pointe de «grandes disparités» selon les marques. Certaines, comme Puget, affichent des niveaux élevés d’acide oléique, gage d’une bonne qualité nutritionnelle. Pas suffisant toutefois pour compenser la présence généralisée de résidus toxiques.