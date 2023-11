PER ou assurance vie : quelle solution choisir pour sa retraite ?

(Crédits photo: 123RF)

La planification de la retraite est une étape importante dans la gestion de son patrimoine. Deux produits d'épargne se distinguent particulièrement : le Plan Épargne Retraite (PER) et l'assurance-vie. Comment choisir entre ces deux solutions et comment optimiser son épargne retraite ?

Faisons tout d'abord le point sur les avantages et inconvénients du PER et de l'assurance vie dans une optique de préparation à la retraite.

Les points forts du plan d'épargne retraite

Le PER représente une évolution majeure dans l'univers de l'épargne retraite. Mis en place en 2019, il vise à simplifier l'épargne retraite en remplaçant les dispositifs antérieurs tels que le PERP, le Madelin ou encore le PERCO. Cette réforme apporte une plus grande cohérence et offre de nouveaux avantages aux épargnants.

Les versements effectués sur un PER individuel sont déductibles des revenus, dans la limite de 10 % des revenus imposables et d'un plafond annuel (32.908 euros en 2023). Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour les contribuables des tranches d'imposition élevées : en effet, plus la tranche d'imposition est élevée (30%, 41%, 45%), plus l'effet de levier sur la défiscalisation est important

Mais en contrepartie de cet avantage fiscal, les sommes versées sur un PER sont bloquées jusqu'au départ à la retraite. Il est toutefois possible de les débloquer dans certaines situations telles que l'invalidité, le décès du conjoint, ou en cas de fin de droits au chômage et aussi pour l'acquisition de sa résidence principale.

À l'âge de la retraite, le capital peut être récupéré en totalité ou partiellement, ou converti en rente viagère, offrant ainsi une grande flexibilité selon les projets de vie. Toutefois, les sommes retirées du PER sont imposées comme un revenu, ce qui peut représenter un inconvénient fiscal, en particulier pour ceux qui sortent en capital car ils peuvent voir leur impôt sur le revenu augmenter brutalement l'année du retrait.

En cas de décès avant la retraite, le capital accumulé sur un PER individuel peut être transmis aux bénéficiaires désignés, dans des conditions fiscales avantageuses, en dehors de la succession : si le décès survient avant 70 ans, les sommes transmises sont exonérées de droits de succession dans la limite de 152.500 euros par bénéficiaire.

Les points forts de l'assurance vie

L'assurance-vie se positionne comme une solution flexible, alliant polyvalence et avantages fiscaux. Premier avantage non négligeable de l'assurance vie : les sommes placées sur le contrat sont disponibles à tout moment et vous pouvez en disposer quand bon vous semble.

Comme le PER individuel, les sommes versées sur une assurance vie peuvent être récupérées à l'âge de la retraite en totalité ou partiellement, ou converties en rente viagère.

Contrairement au PER, l'assurance vie ne permet pas de bénéficier d'un avantage fiscal au moment du versement. En revanche, elle bénéficie d'une fiscalité favorable à la sortie. En effet, si le contrat a plus de 8 ans au moment du retrait, les gains réalisés sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 4.600 euros pour une personne seule ou de 9.200 euros pour un couple. Si la sortie s'effectue en rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu après un abattement qui dépend de l'âge au moment du premier versement de la rente. Par exemple, l'abattement est de 70 % à 70 ans.

En cas de décès, l'assurance-vie permet une transmission de capital avec une fiscalité favorable, hors succession, et en exonération de droits de succession jusqu'à 152 .500 euros par bénéficiaire pour les sommes ont été versées avant 70 ans.

Comment optimiser son épargne retraite ?

Dans une optique de préparation à la retraite, l'assurance vie se distingue par sa grande flexibilité et la disponibilité des sommes à tout moment. De son côté, le PER se distingue par les avantages fiscaux immédiats, notamment pour les contribuables les plus fortement imposés.

Le choix entre plan d'épargne retraite et assurance-vie pour préparer sa retraite va donc dépendre de vos objectifs et de votre situation fiscale. Le PER est attrayant pour ceux qui cherchent à bénéficier d'avantages fiscaux immédiats et qui sont prêts à immobiliser leur épargne sur le long terme. L'assurance-vie se distingue par sa flexibilité et sa fiscalité allégée après 8 ans, convenant à ceux qui recherchent une épargne plus adaptable.