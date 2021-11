Paiement mobile : les risques de fraude sont-ils vraiment plus importants ?

Payer avec son mobile est-il vraiment plus risqué ? ( Crédits: © Rido - stock.adobe.com)

L'opinion des Français vis-à-vis du paiement mobile est loin d'être excellente. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude de la Monnaie de Paris. Les détails sur cette enquête.

Par MoneyVox,

Depuis plusieurs années, les modes de paiement se sont modernisés. Parmi les nouvelles technologies utilisées, le paiement mobile fait régulièrement parler de lui. Son principal atout ? Sa simplicité d'utilisation, puisqu'un simple smartphone permet de régler ses achats en magasin. Mais un point faible est régulièrement évoqué : sa sensibilité à la fraude. Alors, le paiement mobile est-il réellement plus risqué que la carte bancaire, les espèces ou les chèques ?

Les Français et le paiement en mobile : entre méfiance et appréhensions

La Monnaie de Paris a récemment réalisé un sondage sur les moyens de paiement. Et le résultat est très décevant pour le paiement mobile. En effet, 8 % des personnes interrogées se sont déclarées totalement confiante vis-à-vis de ce nouveau mode de règlement. Pour la même question, les autres moyens de paiement font de bien meilleurs scores : 29 % pour le chèque, 47 % pour la carte bancaire, 51 % pour le virement et 61 % pour les espèces. D'autres statistiques sont révélatrices quant à l'opinion des Français sur le paiement mobile : une très large majorité (90%) regrette que cette solution exclut de nombreuses personnes n'étant pas équipées d'un téléphone compatible, et 83 % des interrogés estiment que le fonctionnement est encore trop opaque et trop complexe.

Si les Français sont aussi méfiants au sujet du paiement mobile, c'est notamment parce qu'il s'agit d'une solution encore peu connue et peu développée. Les solutions, par exemple Apple Pay, Samsung Pay ou encore Paylib, ne touchent qu'une partie très restreinte de la population.

Faut-il se méfier du paiement mobile ?

Bien que les Français aient, pour le moment, une piètre opinion du paiement mobile, il est intéressant de se pencher sur le taux de fraude constaté pour chaque moyen de paiement. En effet, il existe parfois des décalages entre le ressenti et la réalité. C'est le cas du chèque, pour lequel 29 % des Français se disent entièrement confiants, alors même qu'il s'agit d'un des modes de paiement les plus fraudés. Les arnaques atteignent 0,088 % du nombre de transactions, bien au-dessus du paiement sans contact par carte bancaire et ses 0,013 %, qui, pourtant, souffre parfois d'une mauvaise réputation. Quant au paiement mobile, il se situe à un niveau proche de fraude comparable à celui du chèque : 0,091 % des opérations sont fraudées.

Il existe toutefois une différence notable entre le paiement mobile et le chèque. Le type de fraude varie grandement entre ces deux solutions de paiement. Le chèque est essentiellement concerné par le vol du carnet de chèques ou par la falsification d'un chèque émis (modification du montant, du bénéficiaire, imitation de la signature, etc.). La fraude sur le paiement mobile est en revanche surtout liée à des opérations de piratage, d'usurpation d'identité ou de phishing, par exemple via l'envoi d'un mail frauduleux. Au quotidien, il est moins risqué de se balader et de régler ses achats avec son smartphone qu'avec une carte bancaire ou surtout un chéquier. En cas de vol du téléphone portable, les smartphones issus des dernières générations sont équipés de moyens d'authentification très efficaces, par exemple la biométrie digitale (empreinte digitale) ou la reconnaissance faciale. Le voleur ne pourra donc pas en faire grand-chose.