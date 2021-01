On ne peut pas garantir une dette personnelle risquée avec sa SCI

Même si les autres membres sont d'accord, gérant ou associés ne doivent pas mettre en péril leur SCI selon la Justice.

Il n'est pas possible d'utiliser un bien appartenant à une société civile immobilière pour garantir une dette personnelle du gérant ou d'un associé si elle met en péril cette SCI. Que les associés soient d'accord et que l'acte soit conforme aux statuts ne change rien à l'interdiction, précise la Cour de cassation (Cass. Com, 6.1.2021, X 19-15.299).

Le problème soumis à la Cour concernait une SCI familiale. L'un des membres ayant une dette professionnelle importante avait décidé de donner comme garantie de paiement à son créancier un immeuble qui appartenait à la SCI. Il avait accordé à son créancier une hypothèque sur l'immeuble de la SCI. Mais des difficultés étaient apparues par la suite entre associés et un contestataire a obtenu l'annulation de cette décision. L'immeuble hypothéqué risque d'être vendu, ont observé les juges, ce qui met en péril l'existence même de la SCI. Dans ce cas, ont-ils dit, cette constitution de garantie est nulle car contraire à l'intérêt de la SCI.

Risque de saisie

De plus, le risque de saisie qui pèserait sur l'immeuble hypothéqué mettrait aussi en péril les droits des créanciers de la SCI qui pourraient alors voir disparaître leur garantie de remboursement, avait observé auparavant la cour d'appel. En conclusion, non seulement la SCI ne tirerait aucun avantage de l'opération, mais de plus elle verrait son existence mise en péril. Le montage n'est donc pas permis. À moins que la SCI ne possède suffisamment de biens pour survivre si un bien hypothéqué devait être saisi.