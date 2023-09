MaPrimeRénov' : les propriétaires de passoires thermiques toucheront l'aide à une seule condition

Pour bénéficier des aides financières de MaPrimeRénov', les propriétaires de passoires thermiques devront obligatoirement isoler leur logement avant de changer de système de chauffage. Illustration. (Pixabay / Harry Strauss)

Les propriétaires de passoires thermiques vont devoir faire des efforts s'ils veulent bénéficier des aides financières de MaPrimeRénov'. Dès 2024, ils devront obligatoirement isoler leurs biens avant de pouvoir installer un nouveau système de chauffage. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la nouvelle planification écologique du gouvernement, dont l'objectif est de 200 000 rénovations performantes par an.

Comme le préconise la planification écologique présentée par Emmanuel Macron le 25 septembre 2023, 200 000 rénovations performantes de logements devront désormais être effectuées chaque année. Et pour répondre à cet objectif, le ministère de la Transition écologique entend mettre la pression sur les propriétaires de passoires thermiques , souligne Capital .

Ceux-ci devront, dès 2024, isoler leurs logements avant de changer de système de chauffage, sous peine de se voir retirer les aides financières de MaPrimeRénov'. Pour que le bien réponde aux critères de rénovation performante , il devra atteindre les classes énergétiques A ou B (ou C pour les passoires thermiques). Cela comprend six domaines d'intervention : isolation des murs, planchers bas et toiture, remplacement des portes et fenêtres, installation d’un système de ventilation et changement du chauffage.

Une question de « cohérence »

Le gouvernement ne souhaite pas interdire la vente de passoires thermiques mais apporter de la « cohérence » dans l'attribution des aides prévues par le dispositif MaPrimeRénov' . « Il est dommage d’électrifier un système de chauffage si le logement fait surconsommer l'habitant. Si l’artisan est là, autant faire une isolation » , a déclaré le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, cité par nos confrères.

Cependant, la mesure est loin de faire l'unanimité, notamment auprès des professionnels du domaine. « En combinant une isolation et un changement de chaudière, le dossier est plus long à mettre en place pour le client. Nous craignons que cette méthode soit un pari risqué et qu’on ne parvienne pas à 200 000 rénovations par an » , a affirmé la porte-parole de l’entreprise Effy, spécialisée dans la rénovation énergétique.