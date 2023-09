Rénovation énergétique : comment éviter les arnaques ?

(Crédits photo: 123RF)

Devis incompréhensibles, crédits camouflés, labels de qualité mensongers, réalisation de prestations non conformes … Si vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation énergétique, voici quelques conseils à suivre pour éviter les arnaques.

Chaque année plus d'un million de ménages engage des travaux de rénovation énergétique. Mais certaines entreprises se montrent peu scrupuleuses : devis incompréhensibles, crédits camouflés, labels de qualité mensongers, réalisation de prestations non conformes … la DGCCRF (direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes) reçoit de nombreuses plaintes. Si vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation énergétique, voici quelques conseils à suivre pour éviter les arnaques.

Le démarchage téléphonique

La loi du 24 juillet 2020 vise à lutter contre les appels frauduleux et encadre le démarchage téléphonique . Il en résulte que le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est strictement interdit par la loi. Si une entreprise vous démarche par téléphone, ne donnez surtout pas suite et ne communiquez jamais vos informations personnelles (bancaire et fiscale notamment). Certaines entreprises prétendent même être mandatées par un organisme public : il s'agit d'un arnaque car les services publics ne démarchent jamais, que ce soit par internet, téléphone ou au domicile.

Si vous avez été démarché par téléphone pour des services de rénovation énergétique, signalez-le sur la plateforme SignalConso ou auprès du service France Rénov ' au 0 808 800 700 (appel gratuit).

Faites quelques vérifications avant de vous engager

Avant de vous engager avec un professionnel, contactez un conseiller France Rénov'. Il s'agit d'une service public. Les conseillers France Rénov' vous donneront des conseils sur la sélection des entreprises, sur le choix des devis, sur les tarifs.

Si vous souhaitez bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', éco-prêt à taux zéro), il est nécessaire de choisir un professionnel labellisé RGE (garant de l'environnement). Pour vérifier si un professionnel est labellisé, consultez l'annuaire des professionnels RGE.

La qualité du site Internet du professionnel ou encore de la documentation fournie sont également de bons indicateurs. Et bien entendu, lisez bien l'intégralité des documents avant de signer.

Enfin, prenez le temps de comparer les offres en contactant plusieurs entreprises.

A lire aussi : Quelle est l'incidence de la loi Climat sur les transactions de logements classés F et G ?

Vigilance en cas de financement des travaux à crédit

S'il vous est proposé de financer les travaux à crédit, lisez l'offre attentivement. Celle-ci doit obligatoirement être remise par un organisme bancaire. Si l'offre prévoit un remboursement différé des premières mensualités, sachez que cela augmente significativement le coût total du prêt. Enfin, l'attestation de fin de travaux marque le début des obligations de remboursement. Soyez vigilant lorsque vous la signez.

Si les travaux ne se déroulent pas comme prévu

En cas de litige avec l'entreprise, vous disposez de plusieurs recours :

• Si l'entreprise est labellisée RGE : vous pouvez faire un signalement sur le site france-renov.gouv.fr .

• Demandez à une association de protection des consommateurs de vous aider à résoudre votre litige.

• Signalez les manquements du professionnel sur la plateforme en ligne SignalConso

• Faites appel (gratuitement) à un conciliateur de justice. Sa mission est de permettre le règlement à l'amiable des différends.

• En dernier recours, saisissez la justice civile (tribunal d'instance ou le tribunal judiciaire).