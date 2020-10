Malus automobile : les taxes sur les modèles sportifs d'occasion vont disparaître

Alors que le malus écologique va augmenter en 2021 pour les voitures neuves, le gouvernement a décidé de supprimer les trois malus appliqués aux voitures sportives d'occasion. La mesure, qui figure également dans le projet de loi de finances pour 2021, devrait faciliter la revente de ce type de véhicules.

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la hausse du malus écologique pour les voitures considérées comme les plus polluantes. La taxe sur les véhicules neufs va augmenter et le seuil de déclenchement sera diminué.

Actuellement fixé à 138 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, il va baisser à 131 grammes en 2021, pour atteindre 123 grammes en 2022. De plus, le plafonnement de ce malus va passer de 20 000 euros à 40 000 euros. Mais, bonne nouvelle pour les voitures sportives d'occasion, les trois malus qui les visaient vont disparaître, rapporte Auto-Moto.

Trois taxes appliquées aux véhicules sportifs de seconde main

Aujourd'hui, « les modèles de plus de 10 chevaux-fiscaux sont redevables d'une taxe comprise entre 100 et 1 000 euros dégressive en fonction de l'âge de l'auto », détaille le média spécialisé. Un autre malus est appliqué aux véhicules dépassant 36 cv qui sont frappés d'une taxe de 500 euros par cv supplémentaire. Dernière mesure, une pénalité de 160 euros par an est appliquée aux véhicules dépassant 190 g/km d'émissions de CO2.

Ces trois malus ont été jugés peu rentables par le gouvernement. C'est pourquoi leur suppression figure dans le projet de loi de finances pour 2021. L'absence de taxes devrait permettre de faciliter la revente des sportives. Encore faut-il que la mesure soit définitivement votée.