Les chèques énergie exceptionnels de 100 euros commencent à être envoyés à 5,8 millions de ménages modestes

Le chèque énergie peut servir à régler les factures ou les charges de chauffage (illustration). (Pixabay / ri)

Annoncés à la mi-septembre par le Premier ministre Jean Castex, les chèques énergie exceptionnels de 100 euros destinés à 5,8 millions de ménages modestes sont envoyés à partir de ce lundi 13 décembre. L'aide doit permettre aux Français de faire face à la flambée des prix de l'énergie.

Les chèques énergie exceptionnels de 100 euros destinés à 5,8 millions de ménages modestes sont envoyés à partir de ce lundi 13 décembre. Ils « seront reçus par les ménages bénéficiaires d'ici quelques jours et au plus tard avant la fin du mois », a indiqué le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Les derniers chèques doivent être postés le 22 décembre et être normalement reçus 2 à 4 jours plus tard.

Ce chèque exceptionnel, destiné à ceux qui bénéficient déjà du chèque énergie, avait été annoncé à la mi-septembre par le Premier ministre, Jean Castex, afin d'aider les Français à faire face à la flambée des cours de l'énergie.

Régler les factures d'énergie

Les bénéficiaires, qui n'ont besoin de faire aucune démarche pour recevoir l'aide, peuvent l'utiliser pour régler leurs factures (électricité, gaz, fioul, bois...) ou les charges de chauffage dans certains logements. Le chèque peut aussi être utilisé pour régler des dépenses liées à la rénovation énergétique du logement. Le chèque énergie est un dispositif déjà existant, d'un montant de 150 euros en moyenne, bénéficiant à certains ménages en fonction de leurs revenus fiscaux. La rallonge de 100 euros avait été annoncée par le gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle, alors que le coût de l'énergie et le pouvoir d'achat représentent des sujets sensibles.

Comme le précise France Bleu, l'aide sera versée cette semaine aux bénéficiaires habitant dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse, Grand-Est (sauf le Bas-Rhin), Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire, dans certains départements de Nouvelle-Aquitaine (Creuse, Corrèze, Deux-Sèvres) et en Outre-Mer. Du 20 au 22 décembre, un deuxième envoi concernera les habitants du Bas-Rhin, des autres départements de Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie et de Paca.