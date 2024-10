Les banques européennes s’unissent pour créer Wero, une solution de paiement entre particuliers

Quatorze groupes bancaires européens, dont tous les établissements français, ont créé un nouveau service de paiement numérique. Il vient remplacer Paylib.

« L’attaque est la meilleure défense. » Cet adage pourrait s’appliquer aux banques européennes, qui unissent leurs forces pour partir à l’assaut des géants américains des paiements PayPal, Visa , MasterCard, Apple Pay , Google Pay qui dominent le marché. Pour contrer ces mastodontes, quatorze groupes bancaires européens, dont l’ensemble des établissements français ( BNP Paribas , Crédit agricole, BPCE , Crédit mutuel, Société générale, La Banque postale), ont créé un portefeuille de paiement numérique (ou « wallet ») paneuropéen. Baptisé « Wero », il pourra dans un premier temps être utilisé pour les paiements entre particuliers par l’intermédiaire d’un téléphone mobile.

Ils pourront effectuer des virements instantanés de compte à compte pour rembourser un ami, envoyer de l’argent à un enfant ou régler un artisan. Ce marché est dominé par PayPal et, chez les jeunes Français, par Lydia . « L’idée est de construire une alternative aux solutions internationales de paiement afin d’offrir aux acteurs et consommateurs européens un choix européen » , explique Martina Weimert, directrice générale de European Payments Initiative (EPI), société chargée de développer Wero.

Le service sera gratuit

Après l’Allemagne, c’est au tour de la France de se jeter à l’eau avec Wero. D’ici à janvier, les banques tricolores permettront à leurs clients d’effectuer des virements instantanés de compte à compte. Ce moyen de paiement a vocation à remplacer le chèque et les espèces. Le principe est simple : pour envoyer de l’argent à un particulier, il suffira de connaître son numéro de téléphone mobile ou son adresse e-mail, chaque banque ayant relié le numéro d’un client ou son courriel à son compte courant. Les utilisateurs pourront envoyer une notification à un débiteur.

Il sera possible également de générer des QR Codes individuels pour éviter d’avoir à communiquer son numéro de téléphone, précise EPI . Wero diffère de PayPal ou Lydia, dont les solutions sont adossées à une carte bancaire avec des délais de paiement plus longs (un à deux jours). Il sera aussi possible à terme d’envoyer de l’argent en quelques clics aux détenteurs d’un compte courant dans quatre autres pays partenaires d’EPI : l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Pour l’utilisateur, Wero sera accessible depuis l’appli de sa banque (seule La Banque postale aura une appli dédiée). Le service sera gratuit mais certains imaginent que les banques pourraient se rémunérer en augmentant, par exemple, les frais de tenue de compte.

Wero remplacera en France Paylib, la solution de paiement entre particuliers créée à l’initiative des banques tricolores. Bien qu’elle revendique 35 millions d’inscrits, Paylib n’a pas atteint la taille critique. « Les banques ne se sont pas assez entendues pour adopter une même stratégie et communiquer conjointement de manière suffisamment massive sur cette solution de paiement , relève Damien Schmitt, associé chez Sia Partners. Wero est un “wallet” plus homogène et elles sont prêtes à le promouvoir collectivement. »

Pour les banques les enjeux sont énormes

Les banques européennes s’attaqueront ensuite au paiement chez les commerçants et sur internet, via, là aussi, le virement instantané. Leur objectif est de détrôner les mastodontes de la carte bancaire, Visa et MasterCard. « Le véritable défi des banques est de réussir à s’imposer dans le paiement sur internet et en magasin , explique Guillaume Petipas, associé cartes et paiements chez KPMG en France. Cela permet de maintenir une relation quotidienne avec les clients et de leur proposer des services complémentaires. » À partir de 2025, il devrait être possible de payer avec le portefeuille de paiement mobile Wero chez les petits commerçants et ensuite en ligne sur les sites marchands. Il faudra attendre pour régler ses courses dans les magasins des grandes enseignes, car le paiement se fera via QR Code. « Des tests sont prévus dès 2026 » , précise EPI. « Les coûts devraient être faibles pour les commerçants, qui pourraient donc se laisser séduire », veut croire Damien Schmitt.

Pour les banques les enjeux sont énormes. « Depuis une vingtaine d’années, elles sont attaquées de toutes parts dans le domaine des paiements. C’est un marché générant 2200 milliards de dollars de revenus par an au niveau mondial et qui est désormais très fragmenté avec beaucoup de nouveaux acteurs, souligne Julien Maldonato, associé chez Deloitte. Avec Wero, les banques cherchent à limiter l’érosion de leurs parts de marché dans les paiements de proximité et avec les commerçants. » Ce n’est pas la première initiative européenne pour reprendre la main dans les paiements. Il y a plus de dix ans, les banques avaient lancé le projet Monnet, visant à créer une marque de cartes paneuropéenne.

Mais il a échoué en raison de désaccords sur son modèle économique. En 2020, elles ont relancé l’idée. Mais, après le retrait des banques espagnoles, l’alliance a été contrainte de revoir sa stratégie et elle est passée à la génération d’après la carte bancaire, le virement instantané. « Les banques ne pouvaient pas rester attentistes. Il était urgent qu’elles développent leur propre moyen de paiement reposant sur le virement instantané, lequel devrait remplacer la carte bancaire d’ici à une vingtaine d’années pour les paiements locaux, avance Guillaume Petipas. Visa et MasterCard sont sur les rangs et tous deux ont racheté des entreprises spécialisées qui leur permettront demain d’utiliser des technologies similaires au paiement instantané. »

Pour rattraper le train des paiements parti à vive allure, les banques n’ont d’autre choix que de s’allier. « Dans l’univers des paiements, il est indispensable d’être gros afin d’amortir les coûts fixes des infrastructures qui sont énormes et de plus en plus élevés , explique Julien Maldonato. Visa et MasterCard ont un avantage majeur grâce à leur taille . » Reste à savoir si Wero trouvera son public. « Il y a des places à prendre , assure Tristan Beau, chez Sia Partners. L’usage du paiement mobile continue à progresser en France. Et l’ensemble des cas d’usage (paiements entre amis, en e-commerce et en magasin) de la solution mobile Wero devraient être disponibles dans les trois ans à venir. » Pour les banques, le temps presse. La BCE pourrait lancer l’euro numérique en 2028. Cette monnaie dématérialisée serait alors intégrée dans un porte-monnaie électronique, concurrent de Wero. « Si Wero atteint rapidement la masse critique, il sera d’autant plus incontournable pour s’imposer face à l’euro numérique » , veut croire Guillaume Petipas.