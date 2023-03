Les 5 choses à savoir sur l’audit énergétique obligatoire dès ce samedi

Quels logements sont concernés? Quelle différence avec le DPE? Combien coûte cet audit? Qui doit le faire?

« Nous avons appelé 6 experts agréés par l’État et un seul nous a envoyé un devis. Un autre nous a dit que ça lui coûterait trop cher, un autre qu’il n’était pas expert alors qu’il était sur la liste publiée par le gouvernement et un autre qu’il n’était pas prêt alors qu’il avait suivi une formation .» Bertrand, la soixantaine, s’arrache les cheveux. Dans deux jours, l’audit des passoires thermiques (les bâtiments classés F ou G) destinées à la vente, reporté à 2 reprises , sera obligatoire. Avec ses frères et sœurs, il a d’abord contacté un diagnostiqueur pour avoir la confirmation que leur maison familiale de plus de 200 m² qu’ils cherchent à vendre, est bel et bien un logement énergivore.

« Elle a été construite dans les années 30. On peut y passer les doigts dans les murs extérieurs et les portes battantes », confie-t-il, persuadé qu’ils auront une mauvaise surprise lorsqu’ils recevront le Diagnostic de performance énergétique . Après moult galères, Bertrand a donc fini par trouver un auditeur. Et là, c’est la douche froide. « L’auditeur nous a dit qu’il ferait son propre DPE et qu’il ne faisait pas confiance au diagnostiqueur », raconte-t-il. Les vendeurs pourraient donc se retrouver avec deux DPE différents entre les mains. Pas de quoi les rassurer avant la vente de leur maison. Surtout, Bertrand avait en tête que l’auditeur s’appuierait sur le travail du diagnostiqueur pour établir ses recommandations. Ce sont autant de flous qui entourent l’audit énergétique. Le Figaro fait le point.

• Quel est cet audit énergétique?

L’audit énergétique fournit au vendeur et à l’acquéreur un programme de travail à réaliser et le coût d’une rénovation énergétique globale pour sortir de la catégorie des logements énergivores (F et G sur le Diagnostic de performance énergétique). « Ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente mais ont valeur d’information pour l’acquéreur », précise Patrice Petit, spécialiste rénovation énergétique chez Orpi. Selon le coût des travaux, un acheteur saura ainsi quelle remise de prix il peut espérer obtenir de la part du vendeur, à l’instar du DPE . L’audit énergétique est valable 5 ans.

• Quels logements sont concernés?

Seuls les « bâtiments à usage d’habitation en mono propriété » mis en vente sont concernés. Dit autrement, les maisons ( voici un modèle d’audit ) mais aussi les logements collectifs mais appartenant à un seul propriétaire ( voici un modèle d’audit ). Les appartements en copropriété sont donc exclus. Seuls les logements dont le DPE est classé F ou G doivent faire l’objet, à l’heure actuelle, d’un audit énergétique. Ce sera également le cas des biens classés E en 2025 et D en 2034. « L’acte de vente doit avoir été signé après le 1er avril 2023 pour que l’audit énergétique soit obligatoire », précise Patrice Petit.

• Quelle différence avec le DPE?

Le DPE, également obligatoire lors d’une vente immobilière mais pour tous les biens immobiliers (appartements ou maisons), vise à évaluer la performance et la consommation énergétiques d’un bien pour lui attribuer une lettre (ou «classe») qui va de A (la meilleure) à G (la pire). Une fois le DPE établi, il permettra de savoir si un audit est obligatoire et si oui, quels travaux doivent être réalisés pour améliorer la performance énergétique du logement. « L’audit est plus approfondi et plus complet que le DPE en matière de recommandations de travaux », précise Patrice Petit, d’Orpi.

• Combien coûte un audit?

Selon le ministère de la Transition écologique , « le montant d’un audit énergétique n’est pas réglementé. Leur tarif peut donc varier d’un professionnel à un autre (pour le même bien)». Et les écarts sont importants. « Un client a reçu trois devis avec un prix à 450 euros, un autre à 700 et un autre à 1000 euros , raconte Patrice Petit. Je choisirais le moins cher car la méthode reste la même, quel que soit l’expert .» « En moyenne, il coûte entre 0 et 800 euros », précise un expert. À titre de comparaison, un DPE coûte entre 200 et 300 euros en moyenne.

• Qui peut réaliser l’audit?

Dans le cas de logements collectifs, vous devez vous tourner, sans surprise, vers un bureau d’études qualifiés «audit énergétique des bâtiments ou audit énergétique en maison individuelle». Mais pas que. Les architectes, inscrits à l’ordre, sont également habilités à réaliser cet audit. Idem pour les maisons. Ajoutez à cela certains diagnostiqueurs. « Ils doivent justifier des compétences (un certificat ou une formation) nécessaires pour réaliser l’audit », souligne-t-on au sein du ministère du Logement. Et de préciser: « En revanche, les diagnostiqueurs certifiés ne peuvent pas, pour le moment, réaliser les audits financés par Ma Prime Rénov ». La liste des auditeurs agréés par l’État se trouve sur le site France Rénov’ et celle des diagnostiqueurs sur cet annuaire . Ils doivent être « indépendants », « certifiés » et « assurés ».