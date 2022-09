Leroy Merlin lance Hommy, une application pour mieux gérer votre logement au quotidien

Lancée par Leroy Merlin, l'application gratuite Hommy a pour but d'aider les utilisateurs à mieux gérer leur logement au quotidien. Illustration. (Firmbee / Pixabay)

Leroy Merlin lance Hommy, une application dont le but est de conseiller les particuliers pour mieux gérer leur logement. Une fois en possession de certains renseignements sécurisés, Hommy est capable d'envoyer des notifications sur les entretiens à réaliser et donner des conseils personnalisés pour, par exemple, rendre le logement moins énergivore.

Leroy Merlin vient de lancer Hommy, une application faisant office de carnet d'entretien numérique du logement, rapporte Le Parisien . Selon l'enseigne de bricolage, cet assistant personnel a en effet pour but d’augmenter « la valeur de son habitat en le rendant moins énergivore et en assurant son entretien régulier », détaille Leroy Merlin.

Envoie de notifications

Avec ce nouvel outil, l'enseigne française entend « aider les habitants à bien gérer leur appartement ou maison en rappelant les entretiens à réaliser et en proposant des solutions personnalisées », détaille Pierre-Yves Hadengue, directeur programmes chez Leroy Merlin et responsable de Hommy. Selon lui, ce carnet de santé de l'habitat permettra également aux usagers d'avoir un suivi de leur « consommation d'électricité, d'eau, de gaz, de fioul et de recevoir des conseils pour faire des économies ».

L'application est dotée d'un assistant personnel qui envoie des notifications aux utilisateurs. Il peut par exemple conseiller de réaliser un entretien ou de ne pas oublier de commander un combustible pour la chaudière. L'application propose également un espace numérique dans lequel l'utilisateur peut en toute sécurité archiver l'ensemble des photos, factures ou notices en lien avec son logement.

Une application gratuite

L'application est disponible gratuitement sur myhommy.com . Selon Le Parisien , Hommy demande de nombreux détails relatifs au logement comme le nombre de pièces, de fenêtres, le mode de chauffage ou encore le nombre d'équipements électriques. L'application s'appuie sur ces informations pour adapter ses notifications.

D'ici la fin de l'année, l'application devrait délivrer un « Hommy Score ». Ce dernier consiste à évaluer le logement en termes de consommation énergétique, de pollution et de niveau sonore. Ce score évoluera en fonction des travaux et des diverses améliorations effectués.