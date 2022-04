Le nouvel appétit pour la Bourse fait s’envoler les litiges

L’afflux d’apprentis investisseurs a fait doubler le nombre de réclamations liées à des ordres de Bourse en un an.

Le nouvel attrait des Français pour la Bourse, observé depuis 2019, provoque aussi une envolée des litiges. Le nombre de réclamations liées à des opérations financières réalisées par des particuliers s’est envolé en 2021 (+33%), selon le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui publiait mercredi son rapport annuel. «C’est une année hors norme» , estime Marielle Cohen-Branche, à la tête de ce service public qui permet de résoudre gratuitement et à l’amiable un litige en matière financière.

En 2021, près de 1,6 million de Français ont été actifs sur les marchés financiers, soit 1 million de nouveaux investisseurs en plus en trois ans, selon l’AMF. Conséquence de cet afflux d’apprentis investisseurs: le nombre de réclamations liées à des ordres de Bourse a doublé en un an, selon le médiateur de l’AMF. Ces problèmes sont pour la plupart liés à une mauvaise compréhension des types d’ordre ou de service. «Les ordres de Bourse sont complexes. Or les apprentis investisseurs veulent parfois aller trop vite , regrette Marielle Cohen-Branche. Ces déconvenues auraient pu être évitées.»

Les investisseurs qui se sont aventurés à passer des ordres avec des effets de leviers - qui amplifient les hausses mais aussi les baisses jusqu’à cinq fois - ont aussi nourri le flot de réclamations. Car les pertes peuvent être lourdes. Les plateformes doivent s’assurer que le profil de risque de l’investisseur est en adéquation avec ce service, et l’alerter si ce n’est pas le cas. «Mais il faut aussi que les investisseurs jouent le jeu» en cas d’avertissement, relève Marielle Cohen-Branche. L’attrait des particuliers pour les actions américaines a aussi été source de nouveaux litiges, liés aux difficultés des passages d’ordres à l’étranger, ou aux règles propres au marché américain.

Cette année, et pour la première fois, les réclamations liées au plan d’épargne en actions (PEA) ont représenté près d’un tiers des litiges, devant l’épargne salariale (18 %).

