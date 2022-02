Le logement, parent pauvre du mandat Macron selon la Fondation Abbé Pierre

Le quinquennat d’Emmanuel Macron a été marqué par des coupes budgétaires, par la baisse de la construction et par une aide financière visant à éradiquer les passoires thermiques jugée insuffisante par l’institution d’aide aux mal-logés.

Alors qu’Emmanuel Macron avait accordé peu de place au logement lors de sa campagne à la précédente élection présidentielle en 2017, quel est son bilan en la matière? À moins de trois mois de l’élection présidentielle, la Fondation Abbé Pierre publie son 27e rapport annuel sur l’État du mal-logement en France, rendu public mercredi 2 février.

La Fondation alerte tout particulièrement sur la baisse de la construction: « Le secteur est passé sous la barre des 400.000 logements produits annuellement pour ces deux années », selon le rapport. Plutôt qu’un « choc de l’offre » appelé de ses vœux par le président de la République élu en 2017, elle enregistre une baisse du nombre de nouveaux logements. Une baisse qui concerne en premier lieu les logements sociaux: 80.000 attributions de moins dans le parc HLM ont été comptabilisées en 2020. 87.000 HLM ont été agréés en 2020, contre près de 125.000 en 2017. L’année 2021 compte environ 95.000 logements sociaux financés.

La baisse des APL , ou aides personnelles au logement, de 5 euros par mois et par ménage, « une coupe aveugl e » selon le rapport, instituée au début du mandat d’Emmanuel Macron, est elle aussi pointée du doigt par la Fondation: « depuis 1984, l’effort public pour le logement n’a jamais été aussi faible: les aides au logement sont en effet passées de 1,82 % du PIB en 2017 à 1,63 % en 2020 », comptabilise la Fondation Abbé Pierre .

MaPrimeRénov’ jugée insuffisante

Du côté de l’Élysée, on rétorque que « sur les APL, il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel de la réforme, ce n’est pas les 5 euros, même si on voit bien que c’est quand même le marqueur qui remonte souvent. On ne va pas le nier. Mais le fond de la réforme des APL, c’est la prise en compte des ressources en temps réel, une évolution pour les ménages qui voient leurs ressources diminuer et qui peuvent bénéficier assez rapidement d’une augmentation des APL. » Le calcul de l’APL prend désormais en compte les ressources des douze derniers mois des allocataires et non les revenus perçus deux ans plus tôt et son montant est recalculé tous les trois mois et non plus une fois par an.

Quant à la volonté affichée par le gouvernement d’interdire progressivement toutes les passoires thermiques ( les logements classés G en 2025, ceux classés F en 2028 et les E en 2034 ), elle est saluée par le rapport. Mais l’aide annoncée par le gouvernement pour éradiquer ces passoires thermiques, MaPrimeRénov’, qui a remplacé le crédit d’impôt, est jugée insuffisante pour mener à des « travaux ambitieux et donc plus coûteux. Loin du 10 % de reste à charge affiché par le gouvernement, c’est en moyenne 39 % du montant des travaux qu’il reste à payer après mobilisation de toutes les aides pour les propriétaires «très modestes» et 56 % pour les ménages «modestes », affirme la Fondation Abbé Pierre en s’appuyant sur le rapport d’évaluation du plan France Relance de France Stratégie d’octobre dernier.

Des chiffres qui étonnent l’Élysée: « On a une forte sollicitation de ces ménages éligibles très modestes et modestes, donc il ne semble pas que le reste à charge soit un frein si majeur. » L’Élysée ajoute que « Ma Prime Renov est un outil qui est beaucoup plus ciblé socialement que ceux qui existaient précédemment. Avant la création de Ma Prime Renov, on était sur un crédit d’impôt qui était plutôt utilisé par des ménages payant beaucoup d’impôts. Là, on a complètement inversé la logique puisque la grande majorité des ménages qui bénéficient de Ma Prime Renov sont des ménages très modestes et modestes. » La Fondation observe une massification des petits gestes de rénovation comme le changement d’une chaudière ou de fenêtres ou encore l’isolation des combles, au détriment d’une rénovation globale.

Un outil pour lutter contre l’habitat indigne

Face à l’habitat indigne, la Fondation Abbé Pierre propose notamment aux candidats à la présidentielle la création d’une agence nationale des travaux d’office qui permettrait « d’apporter un soutien aux collectivités et avoir un effet incitatif fort auprès des propriétaires récalcitrants .» Présentée comme un « bras armé » de l’État et des communes, elle serait un outil pour lutter contre l’habitat indigne. Les collectivités rencontrent souvent des difficultés à procéder au recouvrement auprès des propriétaires défectueux des sommes engagées par l’État. Cette agence pourrait engager le recouvrement de ces sommes avancées auprès des propriétaires défaillants.

Autre solution mise en avant par la Fondation de l’Abbé Pierre, à quelques mois de la prochaine élection présidentielle: une Garantie universelle des loyers (GUL), qui pourrait être obtenue par étapes en améliorant la garantie Visale financée par Action Logement. Visale est une assurance gratuite pour les bailleurs privés qui les protège des impayés ou des dégradations s’ils louent leur bien à des ménages en situation de précarité. L’objectif de la Fondation serait de l’élargir à tous les locataires, envisageant même, à terme, de « supprimer le droit des bailleurs à contracter une assurance privée ou d’exiger une caution parentale. » Cette garantie publique permettrait à tout le monde d’avoir un garant, selon la Fondation.

Généraliser le Logement d’abord

La Fondation Abbé Pierre propose également d’étendre l’encadrement des loyers aux 28 agglomérations tendues et de généraliser le Logement d’abord, un dispositif qui aurait fait ses preuves en Finlande, selon la Fondation, pour lutter contre le sans-abrisme. Ce dispositif lancé en septembre 2017 par Emmanuel Macron permet de passer directement de la rue à un logement pérenne et non de la rue à un hébergement d’urgence temporaire et a un bénéfice réel, reconnaît la Fondation Abbé Pierre. Elle estime à 300 000 le nombre de personnes sans domicile. L’Élysée assure d’ailleurs qu’il y a eu un effort de 40 000 attributions de plus aux ménages sans domicile pendant ce quinquennat, comparé au quinquennat précédent pour l’accès au logement social (84 000 entre 2012 et 2016 versus près de 126 000 entre 2017 et 2021). L’ensemble des propositions de la Fondation Abbé Pierre est chiffré à 10 milliards d’euros par an d’argent public supplémentaire.