Le dépannage sur l'autoroute a augmenté de 1,44 % et est passé à 131,94 euros

Le dépannage et le remorquage sur les autoroutes ainsi que sur les voies à grande vitesse ont augmenté de 1,44 %. Depuis fin juillet, ces services sont facturés 131,94 euros ou 163,15 selon le véhicule.

Depuis le 29 juillet dernier, le service de dépannage par un garagiste agréé sur les autoroutes et les voies à grande vitesse munies d'un dispositif d'appel d'urgence est de 131,94 euros TTC, contre 130,06 euros auparavant, rapporte Le Figaro. Ce changement tarifaire représente une augmentation de 1,44 % du prix forfaitaire de dépannage.

Le prix varie selon le moment et le poids du véhicule

Ce tarif est appliqué pour les remorquages des véhicules dont le Poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,8 tonne. Pour les véhicules plus lourds, de 1,8 tonne et 3,5 tonnes, la note grimpe à 163,15 euros TTC et elle est soumise à la même augmentation. À noter que ces tarifs sont appliqués par les professionnels pour des dépannages effectués en semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Le prix est majoré de 50 % quand les dépanneurs interviennent entre 18 h et 8 h en semaine et les samedis, dimanches et jours fériés.

« Les prix couvrent, outre le déplacement du véhicule d'intervention, soit la réparation sur place, soit le remorquage du véhicule immobilisé vers le garage ou, à la demande de l'automobiliste, en un lieu situé à moins de 5 km de la sortie de l'autoroute ou de la voie express », précise Le Figaro. Concernant les prestations supplémentaires, comme le remorquage au-delà des 5 km après la sortie d'autoroute la plus proche du lieu de la panne ou le remplacement de pièces, les tarifs sont libres. Mais le professionnel doit les afficher dans son véhicule de dépannage.

Des prestations supplémentaires à afficher

En cas de panne sur autoroute ou route express, il est indispensable d'adopter trois bons gestes. Il faut tout d'abord se garer sur la bande d'arrêt d'urgence et allumer ses feux de détresse. Avant de sortir de son véhicule, il faut mettre son gilet jaune de sécurité et faire sortir tous les occupants du véhicule par les portières de droite et se placer derrière la glissière de sécurité. Ne pas oublier de placer le triangle de présignalisation en amont de la panne. Il faut ensuite contacter les services de dépannage depuis les bornes d'urgence.