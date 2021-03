Languedoc : un paiement par carte bancaire sur le smartphone du commerçant est testé

Les clients de ces commerçants n'auront pas à insérer leur carte dans un terminal de paiement puisque tout se passe sur un smartphone Android. (Pixabay / PublicDomainPictures)

Depuis plusieurs semaines, une solution de paiement par carte bancaire sans terminal de paiement est testée par 70 commerçants dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. L'ensemble de la transaction bancaire est effectué via le smartphone du commerçant sans que le client ait à insérer sa carte.

Des commerçants clients du Crédit Agricole testent depuis plusieurs semaines une toute nouvelle solution de paiement. Il s'agit d'une technologie permettant un paiement par carte bancaire sans avoir besoin d'un terminal de paiement, rapporte Le Figaro.

Une solution uniquement pour smartphones Android

Développée par la fintech Dejamobile, cette solution a été proposée en phase de test à 70 commerçants dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère. Concrètement, les clients de ces commerçants n'auront pas à insérer leur carte dans un terminal de paiement, tout se passe sur un smartphone Android.

Pour les achats d'un montant inférieur à 50 euros, le paiement sans contact se fera de façon classique et le ticket sera dématérialisé. En revanche, pour les achats plus conséquents, il faudra que le client tape son code de carte bancaire sur le téléphone du commerçant. Le Crédit Agricole assure à sa clientèle que cette technologie « a nécessité de nouvelles spécifications Mastercard et Visa sur la sécurisation du code pin depuis le smartphone du commerçant pour permettre son fonctionnement ».

Une phase de test menée jusqu'au mois de septembre

Cette phase de test est menée jusqu'au mois de septembre prochain. Elle sera ensuite évaluée puis éventuellement étendue à davantage de commerçants. Le Crédit Agricole tient à préciser qu'il s'agit d'une « première en France grandeur nature ».