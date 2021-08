La bière artisanale fait mousser les Français

Depuis une dizaine d'années, la bière artisanale ne cesse de se développer, représentant 7 à 8% du marché total en 2020.

Qu'elle soit blonde, blanche ou brune, elle fait de plus en plus recette. Elle avait même droit à sa journée mondiale ce vendredi 6 août. Particulièrement en France, la bière connaît un intérêt croissant. De 30 litres par an et par habitant en 2014, la consommation a grimpé à 33 litres six ans plus tard, selon les chiffres de l'association Brasseurs de France. Un engouement qui profite à la bière artisanale qui s'est largement développée dans l'hexagone en une décennie. Produite par des brasseurs ayant reçu le titre de maître artisan par la chambre des métiers, elle représente 7 à 8% du marché en 2020 et on compte désormais environ 2000 brasseries artisanales réparties sur tout le territoire.

Face aux poids lourds industriels, la bière artisanale est parvenue à s'imposer dans le quotidien des Français, explique Maxime Sostilhes, délégué général de Brasseurs de France, un syndicat qui rassemble 350 adhérents. «La plupart consomment de la bière artisanale de temps en temps, notamment en vacances ou quand ils invitent des amis, pour se faire plaisir», analyse-t-il. La bière industrielle garde toutefois un avantage indéniable, un prix plus abordable. Mais pour le syndicat, l'essor de la consommation de bière artisanale ne crée par pour autant de concurrence «Ce sont deux secteurs complémentaires. Selon les moments et votre budget, vous allez consommer plus de l'un ou plus de l'autre», ajoute-t-il. D'autant que la production française, passée de 19 millions d'hectos par an à 22 millions en seulement cinq ans, ne parvient pas à répondre à la forte demande, nécessitant d'en importer de Belgique et des Pays-Bas.

Malgré un fort engouement, le secteur n'a pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire. Comme toutes les boissons alcoolisées, la bière a connu une forte chute de sa consommation en 2020 notamment à cause de la fermeture des bars, restaurants et de l'activité événementielle. Le chiffre d'affaires des brasseurs a ainsi baissé d'environ 40%. Si les ventes des plus gros producteurs Heineken, AB InBev (Budweiser, Stella Artois, Corona) ou Diageo (Guinness), se sont redressées au premier semestre - le chiffre d'affaires du leader du secteur, AB In Bev, a augmenté de 27,6% sur la première moitié de l'année -, Maxime Sostilhes s'inquiète des perspectives pour ses adhérents, à 98% des PME.

Les basses températures pèsent sur la consommation

Les basses températures que connaît la France ces dernières semaines ternissent en effet les espoirs d'une saison estivale réussie. «Mai et juin ont été exceptionnels en termes de ventes mais le mois de juillet a été très compliqué. La bière est souvent consommée pour se désaltérer quand il fait chaud, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Nous sommes donc dans l'attente en ce qui concerne le mois d'août. Nous sommes également inquiets des conséquences de l'entrée en vigueur du passe sanitaire, surtout en terrasse», pointe le délégué général de Brasseurs de France. À partir de lundi, le passe sanitaire sera en effet étendu aux cafés, bars et restaurants et devra être contrôlé à l'intérieur des établissements mais aussi dans leurs espaces extérieurs.

Maxime Sostilhes reste pourtant confiant. «C'est un marché qui ne fait qu'augmenter structurellement et la brasserie a beaucoup travaillé sur des enjeux de simplicité et de transparence des produits», assure-t-il. De quoi espérer faire mousser les Français cet été.