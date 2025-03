L'orvet ou «serpent de verre», un curieux lézard utile au jardin

Si ce reptile s'invite parmi vos plantations, c’est une bonne nouvelle, car il peut être utile au jardinier. Mais son apparence, très proche du serpent, peut en effrayer plus d'un.

On dit de lui que c’est un lézard déguisé en serpent . L’ orvet est en effet couvert d’écailles et dépourvu de pattes. Pourtant, ce n’est pas un serpent. Il est le bienvenu au jardin car il se nourrit de nuisibles .

Quelles sont les caractéristiques de l'orvet ?

De la famille des anguidés, l'orvet ( Anguis fragilis) est un lézard discret d'aspect serpentiforme. Sans pattes, il mesure entre trente et cinquante centimètres de long. Ses écailles marron gris, parfois rouges et ses taches sombres sur son dos lui donnent une apparence luisante et lisse.

Il a une tête courte, conique et arrondie. Sa queue, elle aussi arrondie, peut se briser pour lui permettre de fuir un éventuel prédateur et faire ainsi diversion. Cette possibilité s'appelle l'autotomie et c’est la raison pour laquelle il est surnommé «serpent de verre». La queue repoussera par la suite mais sera plus courte et ne pourra plus se séparer du reste du corps de l'orvet.

Il se déplace lentement en rampant tôt le matin ou en fin de journée. Le reste du temps, il reste à l'abri sous un tas de feuilles , de bois ou de pierres et hiberne entre mars et novembre dans des galeries creusées précédemment par d'autres espèces.

Il fait partie des noms cités dans l' arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain et protégés sur l'ensemble du territoire national (article 3 : « Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :- la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux »).

L'orvet est-il dangereux ?

L’orvet, même si son apparence n’est pas des plus chaleureuses, est considéré comme un allié du jardin . En effet, il se nourrit de limaces , de fourmis et autres pucerons qui mettent à mal les efforts du jardinier.

De plus, il est inoffensif pour l'homme ainsi que pour les animaux domestiques qui pourraient le croiser. Il n'a pas de venin .

Comment distinguer un orvet d'un serpent ?

Pour distinguer l'orvet du serpent, il faut se référer à leurs yeux. L’orvet cligne des yeux et est doté de paupières mobiles, tandis que le serpent a des paupières fixes et translucides.

De plus, les écailles ventrales et dorsales de l’orvet sont de taille identique, tandis que celles du serpent ne forment qu'une rangée au niveau du ventre.

Comment attirer les orvets dans votre jardin ?

Comme tout reptile, l'orvet sera attiré si la nourriture dont il a besoin est présente dans votre jardin. En l'occurrence, des vers de terre , des limaces, des chenilles des fourmis, des escargots , des araignées , des cloportes .

De plus, il se plaît dans des lieux à la fois ensoleillés, frais et humides tels que des forêts , des bois, des prairies . Mais il peut aussi s'installer dans des zones sèches.

