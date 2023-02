Pour certaines banques, l’apport personnel et les garanties bancaires ne suffisent plus pour obtenir un prêt immobilier. Associée aux urgences et aux accidents de la vie, l’épargne de précaution offre désormais un levier de négociation supplémentaire aux emprunteurs.

L’épargne, un atout pour le prêt immobilier-iStock-AntonioGuillem

L’épargne de précaution

Malgré l’augmentation du taux d’usure et la révision temporaire de sa fréquence de modification, mensuelle vs trimestrielle jusqu’en juillet prochain, l’obtention d’un prêt immobilier reste compliquée dans certains établissements bancaires. En plus de l’apport personnel et des diverses garanties bancaires, les banques réclament désormais aux particuliers de disposer d’une « épargne de précaution ». Cette épargne est en premier lieu destinée à faire face aux imprévus, comme des travaux importants non planifiés, le remplacement d’une voiture ou encore une baisse soudaine des revenus du foyer fiscal. Son montant est variable et dépend des besoins spécifiques des épargnants. On estime néanmoins qu’elle doit être constituée de trois à six mois de salaire, soit entre 5 000 et 15 000 euros environ. Par définition, l’épargne de précaution doit être toujours disponible, pour pouvoir répondre à des besoins ponctuels et des urgences.

Où placer une épargne de précaution ?

L’épargne de précaution est habituellement placée dans des livrets d’épargne réglementée comme le Livret A, le LDDS ou encore le Livret d'épargne populaire. Bien que leur rémunération soit faible, les montants placés restent accessibles et les intérêts sont totalement défiscalisés.

Comment utiliser son épargne de précaution ?

L’épargne de précaution offre désormais une garantie supplémentaire de fonds pour les banques lors de la demande d’un prêt immobilier. Elle permet également aux candidats au crédit immobilier de bénéficier d’une assise solide lors de la négociation de leur prêt. En effet, plus la base en avoirs est importante, plus l’établissement bancaire pourra se montrer ouvert au financement d’un projet d’envergure. Attention, l’épargne de précaution ne doit cependant pas être confondue avec l’apport personnel. Si les fonds peuvent contribuer à la constitution de l’apport – et donc à la réduction du montant et de la durée du prêt –, il est toutefois préférable de ne pas la solder. Plutôt que d’augmenter la part relative à l’immobilier dans le patrimoine, une épargne importante viendra couvrir les éventuels frais encourus lors de l’achat, payer des réparations imprévues ou encore nourrir d’autres supports financiers. L’utilisation pratique de cette épargne varie en fonction des besoins et des opportunités de chacun. Les emprunteurs doivent donc bien étudier leur projet ainsi que leur profil, afin de déterminer l’usage approprié.