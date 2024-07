L’argent est le premier frein au divorce selon les Français

Le premier frein au divorce est l'argent selon une étude. (illustration) (Pixabay / rawpixel)

C’est désormais un chiffre connu : environ la moitié des mariages se terminent par un divorce. Près de 130 000 divorces sont ainsi prononcés chaque année en France. Et ce chiffre pourrait être encore plus élevé si cette procédure ne coûtait pas aussi cher dans l'esprit des Français, d’après une enquête réalisée en juin 2024 par l’entreprise Yomoni et relayée par 20 Minutes .

Un divorce au coût surestimé

Au total, cette société spécialisée dans la gestion de l’épargne en ligne a demandé l’avis de 2 165 personnes. Au sujet des potentiels freins au divorce au sein d'un couple, le panel a ainsi d’abord cité, à 49 %, le manque d’argent. Ce facteur devance les liens et les souvenirs (47 %) et la peur de rester seul (40 %).

L’importance du frein financier semble ici directement liée à la perception du coût d’un divorce par les personnes interrogées. Au total, 35 % des sondés estiment qu’il faut payer entre 8 000 euros et 10 000 euros pour un divorce contentieux par procédure judiciaire, « alors qu’en moyenne ce type de procédure se situe entre 2 000 euros et 8 000 euros » , note Yomoni. De même, pour un divorce par consentement mutuel, 34 % estiment son coût entre 6 000 et 8 000 euros, alors qu’il « varie entre 1 000 euros et 4 000 euros » , toujours selon les chiffres de la société.

L'importance de l'argent dans une relation

Ce facteur économique apparaît par ailleurs comme particulièrement important au moment de choisir le type de procédure pour aboutir à la séparation. Moins chère, la séparation à l’amiable serait privilégiée à plus de 60 %, et même à 68 % pour les représentants de la Génération Z, d’après l’enquête.

Enfin, « presque 1 Français sur 2 (47 %) avoue qu’il aurait envie de divorcer pour changer de vie s’il devenait subitement très riche ! » , indique l'étude. Dans une autre enquête de la même entreprise publiée le 15 juin , 35 % affirmaient d’ailleurs ne pas être capables de se marier avec quelqu’un qui n’a pas du tout d’argent.