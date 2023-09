L'argent de poche versé aux adolescents a encore augmenté en 2023

Les enfants de 10 à 12 ans reçoivent en moyenne 24 euros, contre 56 euros pour les ados atteignant 18 ans. (Photo d'illustration) (Gaertringen / Pixabay)

La banque en ligne dédiée aux adolescents Pixpay a récemment publié une étude sur l'argent de poche versé aux enfants et adolescents français par leurs parents. Les sommes accordées aux jeunes sont en légère hausse depuis deux ans, et ce en dépit de l'inflation.

Et si l'argent de poche était indexé sur l'inflation ? C'est en tout cas ce que laisse penser le baromètre « Les ados et l'argent » publié par la banque en ligne Pixpay en cette rentrée. Selon l'étude, relayée mardi 12 septembre 2023 par Actu , l'argent de poche versé aux jeunes (10-18 ans) était en moyenne de 36 euros par mois en 2023.

Une somme en augmentation

La néobanque destinée aux jeunes s'est basée sur les données de « plus de 150 000 adolescents » pour aboutir à ces statistiques. Les chiffres dénotent d'une légère augmentation ces dernières années : en 2022, les jeunes ne touchaient que 33 euros d'argent de poche, et 31 euros en 2021. Selon Pixpay, 57 % des adolescents français reçoivent régulièrement de l'argent de poche de la part de leurs parents, contre 50 % en 2022.

Autre chiffre probant : la somme versée passe du simple à plus du double lors de l'entrée dans l'adolescence, âge charnière de responsabilité et de liberté : de 24 euros d'argent de poche entre 10 et 12 ans, les jeunes reçoivent 56 euros en moyenne à 18 ans. « C'est aussi une façon de montrer la confiance des parents » , analyse Pixpay.

Des écarts régionaux

Pixpay a par ailleurs dressé une carte de France de l'argent de poche des jeunes, en analysant la générosité parentale au niveau local. Les parents qui donnent le plus se trouvent ainsi en Corse (48,90 euros d'argent de poche) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (38,90 euros), tandis que la Normandie arrive bonne dernière avec une moyenne de 28,40 euros.

Comme le souligne Le Figaro , l'étude de Pixpay montre aussi un écart de générosité assez large entre pères et mères. Ces dernières verseraient en moyenne 33,80 euros, contre 41,50 euros pour les pères. Seulement, dans 70 % des familles, ce sont les mères qui gèrent l'argent de poche...