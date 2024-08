«Juste des volets»: Sandrine Rousseau, qui se plaint des logements sans volets à Paris, raillée sur X

(Crédits: Unsplash - Boris Misevic)

En ce jour de canicule, la député écologiste de Paris déplore que «bien des immeubles de béton n'aient pas de volets aux fenêtres».

Ce lundi 12 août est la journée la plus chaude de l'année . Pas moins de 40 départements ont été placés en alerte « forte chaleur » et le gouvernement a activé un numéro vert (0800.06.66.66, de 8h à 19h) qui permet d'obtenir des conseils « pour se protéger et protéger son entourage ». À Paris, le thermomètre pourrait ainsi grimper jusqu'à 38°C. Pour rafraîchir son logement en cette période de canicule , fermer ses stores et ses volets est une des bonnes astuces à adopter. « Bien des immeubles de béton (à Paris) n'ont pas de volets aux fenêtres , déplore Sandrine Rousseau sur X (ex-Twitter), dans un tweet qui a généré plus de 1000 commentaires, 2000 «likes» et 500 partages. Des familles, des enfants, des personnes malades y vivent. Le réchauffement climatique s'emballe et nous n'avons même pas de volets. Juste des volets. »

Une remarque qui n'a pas manqué d'être raillée sur les réseaux sociaux. « Cela tombe bien, je me suis laissée dire que vous étiez élue de Paris », fait remarquer un internaute sur X. « À part tweeter, vous faites quoi pour mobiliser les crédits existants? », lâche un autre internaute. « Étant une élue de Paris, vous n'êtes pas sans savoir que la pose de volets en centre-ville est réglementée et qu'un particulier, propriétaire ou locataire, ne peut donc pas en installer s'il y a une interdiction pour son immeuble », rétorque un troisième. « Entre autorisations administratives, adaptation des textes, volonté des copropriétés, harmonie des styles, manque d'artisans, c'est vrai qu'un sujet aussi simple devient vite un cauchemar à résoudre », poursuit un internaute.

Qu'en est-il dans la réalité? En copropriété, les volets , bien qu'ils protègent contre la chaleur, sont des équipements considérés comme facultatifs. Ils sont classés dans les parties privatives dont le propriétaire a l'usage exclusif, selon la loi. Si vous souhaitez installer des volets, vous devez obtenir l'accord de la copropriété lors de l'assemblée générale car ils peuvent modifier l'aspect extérieur de l'immeuble. Sauf si le règlement de copropriété l'autorise. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'autorisation. Côté budget, comptez entre 200 et 800 euros pour des volets battants, selon le matériau choisi (bois, PVC ou aluminium), entre 200 et 500 euros pour des pliants ou 150 à 1000 euros pour des roulants.