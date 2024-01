Jeunes actifs: faut-il encore devenir propriétaire de votre logement?

Crédits plus stricts, taux en hausse: pourquoi la location attire les jeunes actifs en 2024. ( crédit photo : Shutterstock )

L’accession à la propriété: une préoccupation majeure en France

L’accession à la propriété est l’une des préoccupations majeures des Français. Dès l’entrée dans la vie active, la question d’acheter son logement se pose vite. Selon les sondages, entre 80% et 90% des jeunes adultes de 18 à 30 ans souhaitent devenir propriétaire . En 2021, l’âge moyen de la primo-accession dans l’Hexagone se situait autour des 35 ans.

À noter Selon le Ministère du Logement quelque 17,6 millions de ménages étaient propriétaires de leur résidence principale en France à fin 2021 (soit 57,7% des ménages). C’est une part en constante progression depuis 1985.

2010 - 2020: Une décennie de taux immobilier historiquement bas

Pendant une décennie, les conditions d’emprunt ont été historiquement souples. Pour soutenir l’économie par le crédit, les principales Banques centrales du monde ont pratiqué des taux d’intérêt historiquement bas (sous les 1%). De plus, elles ont octroyé des milliards d’euros de prêts aux banques commerciales. Pour les investisseurs, il était possible d’ obtenir des crédits immobiliers peu chers et sur de longues durées, parfois même sans apport.

À savoir En 2020, un crédit immobilier sur 20 ans se négociait à 1,55% en moyenne, contre 7% en 1995!

Immobilier: des conditions d’emprunt beaucoup plus difficiles depuis 2021

L’inflation a fait son retour en France fin 2021. Pour la contrer, les Banques centrales ont durci drastiquement les conditions de crédit sur la planète finance. Elles ont fortement réduit les injections de liquidité sur les marchés, tout en relevant brutalement leur taux. En novembre 2023, les taux de crédit immobilier ont atteint 4,30% pour une durée de 20 ans et pour un bon dossier.

Dès lors, le coût du crédit immobilier a explosé. Par exemple, vous achetez un trois-pièces d’une valeur de 220.000 euros. Vous empruntez 170.000 euros auprès d’une banque , sur 20 ans. À 1,55%, le coût de votre crédit est de 24.545 euros. À 4,30%, il grimpe à 73.886 euros.

La location apparaît comme plus raisonnable pour les jeunes actifs

En tant que jeunes actifs, vous pouvez avoir intérêt à privilégier la location dans la situation actuelle. Cela vous rend mobiles et libres de changer de quartier ou de ville en fonction de vos opportunités professionnelles, mais en plus, vous vous épargnez la lourde responsabilité de la gestion d’un bien immobilier (frais, travaux, charges, taxe foncière, copropriété le cas échéant…). Être locataire présente aussi une certaine sécurité financière. En effet, un loyer peut être révisé chaque année en fonction d’un indice de référence, or celui-ci est plafonné. Depuis octobre 2022 et jusqu’en avril 2024, la hausse des loyers ne peut pas être supérieure à 3,5% (en métropole).

Toutefois, l’immobilier reste une valeur dite «refuge». Un bien immobilier est un investissement à considérer sur un temps long. La situation actuelle est amenée à évoluer. Les taux peuvent encore monter. Acheter un logement quand vous le pouvez est également synonyme de sécurité, car vous avez toujours un endroit où aller. Au lieu de payer un loyer à fonds perdu, vous remboursez petit à petit votre emprunt.