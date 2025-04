Investir dans une cave patrimoniale : avantages et pièges à éviter / iStock.com - Sirbouman

Pourquoi et comment investir dans une cave patrimoniale ?

À l’instar de la pierre ou de l’or, le vin est un actif tangible, décorrélé des marchés financiers, que l’on peut conserver, valoriser… et transmettre à moindre coût dans le cadre d’une succession. C’est donc un outil idéal de diversification patrimoniale susceptible dans certains cas - pour ne rien gâcher - de générer des rendements très intéressants… Le « WineDex100 », indice de référence des 100 plus grands crus français, a augmenté de 146 % en dix ans ! Les raisons d’une telle croissance ? Le monde entier s’est mis à apprécier et consommer le vin (particulièrement s’il provient des vignobles français), entraînant une hausse généralisée des prix des grands crus. Ajoutons à cela, une défiscalisation sur certains vins de collection, et sur les plus-values inférieures à 5 000€ ; et on obtient un cocktail de bonnes raisons d’investir dans une cave patrimoniale. Cela peut se faire auprès d’une société de gestion spécialisée, avec un « ticket d’entrée » plutôt raisonnable (10 000 euros, en moyenne). L’entreprise vous assiste alors dans le choix de vos précieux breuvages et assure la gestion logistique de la cave : entretien, transport, stockage, assurance des bouteilles, etc. En plus de ses conseils avisés, elle vous fournira un outil de suivi permettant d’acheter ou de vendre des bouteilles en ligne, et de rester informé au jour le jour de vos gains. Et, pourquoi pas, profiter, de temps à autre, de l’une de vos bonnes bouteilles pour votre usage personnel…

Attention à certains pièges !

Si ce mode d’investissement paraît à la fois simple et rentable, il comprend cependant, certains écueils à éviter. En premier lieu, choisissez avec soin votre société de gestion. Comme partout, il existe en effet des intervenants plus professionnels que d’autres. S’adresser à un véritable expert permet d’éviter les fraudes qui sévissent – aussi ! - dans le secteur des grands crus. Par ailleurs, une cave mal située ou mal entretenue peut nuire à la qualité du vin et impacter sa valeur. Attention également aux frais annexes qui peuvent surgir (entreposage, assurance, certifications…) et amputer la marge que vous avait fait miroiter votre gestionnaire. Enfin, gardons en mémoire que les prix des grands crus peuvent être volatils et influencés par des facteurs externes, ainsi que nous le démontre la toute récente actualité géopolitique. La hausse des droits de douane américains va en effet clairement impacter le contenu des caves françaises… Encore plus de droits de douane, ce sont des prix à l’export qui grimpent, des américains qui réduisent leurs achats, et provoquent ainsi, des fluctuations de marchés dans l’Hexagone !