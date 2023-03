Interdites à la location, les passoires thermiques se concentrent surtout dans ces départements

Tout logement dépassant le seuil de 450 kWh/m2 et par an est considéré comme indécent et est donc interdit à la location. (Ri / Pixabay)

Depuis le 1er janvier, les logements consommant plus de 450 kWh/m2/an sont interdits à la location. Ces logements indécents se trouvent concentrés dans certains départements, d'après une étude de Hello Watt publiée en mars 2023.

Le gouvernement a fait de la lutte contre les passoires thermiques un de ses grands combats. Depuis le 1er janvier 2023, le seuil maximal de consommation d'énergie finale d'un logement est fixé à 450 kWh/m2 et par an. Tout logement dépassant ce seuil, donc classé G+ au niveau du diagnostic de performance énergétique (DPE), est considéré comme indécent et est donc interdit à la location.

Lozère, Cantal et Creuse les plus mal lotis

Les logements classés G du DPE subiront la même mesure à compter du 1er janvier 2025 et les logements classés F trois ans plus tard, précise le site Service-Public . Un certain nombre de logements vont donc être soustraits au marché de la location. Mais cette mesure ne touche pas les départements de la même manière selon une étude publiée en mars 2023 par le site Hello Watt , spécialisé dans la consommation d'énergie.

C'est en Lozère qu'on trouve la plus forte proportion de passoires thermiques avec 29 % de logements classés G. Le département d'Occitanie arrive devant le Cantal (27 %), la Creuse (26 %) et les Hautes-Alpes (18 %). Paris n'est pas la plus mauvaise élève puisque la capitale arrive en cinquième position avec 18 % de logements indécents. Toutefois, Paris reste la ville où l'on trouve le plus de logements de catégorie G en valeur absolue selon Hello Watt.

Moins de passoires thermiques dans le Sud

D'autres départements font apparaître un taux de logements indécents supérieurs à 10 %. C'est le cas des Alpes-de-Haute-Provence (18 %), la Haute-Loire (16 %), la Corrèze (13 %), la Savoie et le Puy-de-Dôme (12 % pour les deux départements). On remarque qu'à l'exception de Paris, tous ces départements sont situés dans des régions montagneuses, avec des hivers rudes. Même dans la Creuse et la Corrèze, les points culminants atteignent presque 1 000 mètres.

A l'inverse, la plus faible concentration de ces logements classés G se trouve dans le Sud de la France : Corse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude et Gard. Par ailleurs, ces logements indécents mis hors location sont en majorité des appartements, nous apprend l'étude. Ils ont une superficie de 56 m², sont chauffés à l'électricité et datent de 1951 en moyenne.