Inflation : La hausse des prix continue et atteint près de 10 % sur un an

L'inflation atteint 9,35 % en un an, selon les chiffres du panéliste NielsenIQ (illustration). (Pixabay / Tumisu)

La hausse des prix continue en octobre 2022 dans les magasins d’alimentation, selon le panéliste NielsenIQ. En un an, l'inflation atteint 9,35 %. Les viandes surgelées, l'essuie-tout, les pâtes et l'huile font partie des produits les plus fortement impactés.

La flambée des prix se poursuit dans les magasins d'alimentation. Selon les derniers chiffres du panéliste NielsenIQ relayés par BFM TV , l'inflation atteint 9,35 % en un an en octobre 2022. La hausse était déjà de 7,59 % en septembre et 6,61 % en août.

Pour le directeur service client analytique chez NielsenIQ, cette hausse continue « obligera sans nul doute les consommateurs à revoir la composition de leur panier et les enseignes à faire preuve de créativité (promotion) et d’adaptation pour alléger la note de plus en plus salée » de leurs courses.

Viandes surgelées, essuie-tout, pâtes...

Les prix de certains produits flambent plus que d’autres : celui des viandes et volailles surgelées a augmenté de 28,57 % par rapport à octobre 2021. La hausse est également forte pour l’essuie-tout (+23,48 %), les pâtes (+20,36 %), l'huile (+19,35 %) et le papier hygiénique (+17,92 %).

A noter qu'en un mois, c'est le prix de l’essuie-tout qui a le plus augmenté : 6,29 %. Il est suivi du papier hygiénique (+4,84 %), des légumes en conserve (+3,39 %), du lait (+3,12 %) et des fruits au sirop (+2,78 %).

Les marques premier prix impactées

Toujours selon NielsenIQ, ce sont les produits des marques premiers prix qui auraient subi la plus forte hausse : +13,48 % par rapport à octobre 2021. Cela peut notamment s’expliquer par l’augmentation du coût des matières premières. Les marques distributeurs, elles, ont augmenté de 12,16 % et les marques nationales de 8,11 %.

Pour réduire la note, il est toujours conseillé de se tourner vers les magasins discount et les drives, pour qui l’inflation atteint respectivement 8,40 % et 8,47 % en octobre sur un an. Cette hausse atteint 8,81 % dans les magasins de proximité, 8,82 % dans les hypermarchés et 10,05 % dans les supermarchés.