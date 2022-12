Inflation : la consommation des Français a changé face à la hausse des prix, leur épargne aussi

Face à la hausse des prix, les Français ont eu tendance à réduire leur consommation et puiser dans leur épargne. Photo d'illustration. (Geralt / Pixabay)

Selon une enquête, 73 % des Français se disent incités à réduire leur consommation dans tous les grands postes de dépenses en raison de la hausse des prix. Si le niveau réel de l'inflation est estimé à 6,2 % en novembre 2022, le ressenti est de 15,8 % en moyenne pour les personnes interrogées.

Les Français se montrent de plus en plus préoccupés par l'inflation qui ne cesse de croître ces derniers mois. C'est ce que révèle le dernier baromètre Odoxa pour BFM Business , Challenges et Abeille Assurances. Il montre que 78% des 1 005 personnes de 18 ans et plus interrogée le 23 et 24 novembre 2022 ne se montrent pas confiantes pour le futur. 73% des sondés ont dit être incités par le contexte à consommer moins.

Des prix plus élevés, moins d'achats

Ils ont expliqué agir ainsi en raison des hausses de prix et dans tous les grands postes de dépenses, précise BFM TV . Ces restrictions concernent le chauffage pour 79% des répondants, les biens de consommation courante pour 76 % et les produits alimentaires pour 64 %. En fonction des types d'achats, entre 21 et 44 % des Français auraient même « beaucoup » réduit leur consommation, indique l'étude.

Les difficultés sont telles que 43 % ont raconté devoir puiser dans leur épargne pour terminer le mois alors qu'ils étaient 36 % à faire de même avant l'été 2022. Dans le même temps, 9 % des sondés ont été contraints de contracter un nouveau prêt tandis que 27 % envisagent de le faire ou de toucher à leurs économies. Tout cela s'explique par l'inflation, d'une valeur estimée à 6,2 % en novembre 2022.

Un décalage entre le ressenti et la réalité

La hausse des prix n'est cependant pas ressentie à ce niveau par la population, a analysé le baromètre. En moyenne, les personnes interrogées ont dit la percevoir à une hauteur de 15,8 %. Les auteurs du rapport ont constaté que cet indicateur atteignait « des sommets » . Il était par exemple de 2,6 % en avril 2021, là où le taux d'inflation réel était estimé par l’INSEE l’établissait à 0,6 %.