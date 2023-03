Immobilier : la hausse des taux freine les achats de résidences secondaires dans l'Hexagone

Des régions plutôt prisées pour l'achat d'une résidence secondaire ont vu leur nombre de demander reculer en un an. (Photo d'illustration) (Pixabay / designermikele)

Selon une étude Pretto réalisée en exclusivité pour « Les Échos », la hausse des taux d'intérêt entrave en ce moment l'achat de résidences secondaires par les Français. Selon les chiffres du courtier en ligne, la moitié des projets d'achats n'est désormais plus finançable au vu de la situation actuelle, et notamment des nouvelles mesures concernant le taux d'usure.

La hausse récente des taux d'intérêt constitue un véritable frein à l'obtention d'un prêt dans le cadre de l'achat d'une résidence secondaire. C'est le résultat d'une étude réalisée par le courtier en ligne Pretto pour Les Échos . Les demandes de crédit pour ce type d'achat sont celles qui pâtissent le plus de cette augmentation, qui est passée de 1,1 % en février 2022 à 2,82 % début 2023.

La résidence principale privilégiée

Selon Pretto, 50 % des projets d'acquisition d'une résidence secondaire n'étaient plus finançables en décembre 2022 par rapport à janvier 2021, contre 30 % pour l'ensemble des projets immobiliers. Pour en arriver à cette conclusion, le courtier en ligne s'est basé sur 100 simulations réalisées par des internautes souhaitant acquérir une résidence secondaire.

Pourquoi une telle différence entre résidence principale et secondaire ? Les acquéreurs potentiels de résidences secondaires bénéficient peu des marges de manœuvre laissées aux banques par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF). L'organisme impose aux banques un taux d'endettement maximum de 35 %, tout en leur permettant de déroger à cette règle chaque trimestre pour 20 % des crédits immobiliers octroyés. Or selon le HCSF, cette dérogation doit pour 80 % servir à l'achat d'une résidence principale. Résultat : seuls 4 % de la production trimestrielle de prêts peut profiter aux acheteurs de résidences secondaires.

Une demande en légère baisse

Depuis avril 2022, les demandes liées à l'achat d'une résidence secondaire ont dès lors reculé dans de nombreuses régions de France habituellement prisées. C'est le cas en Auvergne Rhône-Alpes (-16 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur (-14 %) et en Île-de-France (-12 %). À l'inverse, la demande a augmenté en Occitanie (+ 3%) et en Nouvelle-Aquitaine (+1 %).

Pretto précise qu'entre janvier 2019 et février 2020, 3,5 % des internautes faisaient une simulation sur son site pour le financement d'une résidence secondaire. La pandémie a entraîné une hausse des envies et besoins de villégiature, cette proportion est donc passée à 4,8 % entre mars 2020 et avril 2022 avant de chuter de 4,3 % entre mai 2022 et février 2023. La demande a donc augmenté de 37 % avec le Covid-19 pour ne diminuer ensuite que de 10 %. Et ce malgré la hausse des taux.