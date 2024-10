Pourquoi choisir votre propre notaire pour une transaction immobilière ?

Choisir son propre notaire pour finaliser une transaction immobilière peut être plus sécurisant (Crédits: Adobe Stock - IA)

Lors d'une transaction immobilière, recourir aux services d'un notaire est obligatoire au moment de la signature de l'acte authentique. Mais qui choisit le notaire ? Avez-vous le droit d'imposer votre propre notaire ? Explications.

Qui choisit le notaire lors d'une transaction immobilière ?

Il n'y a en la matière pas d'obligation : le notaire peut être choisi aussi bien par l'acheteur que par le vendeur.

Dans les faits, c'est souvent l'acheteur qui choisit le notaire car c'est lui qui paye les frais d'acquisition du bien.

Notez au passage que la répartition de ces frais peut aussi faire l'objet d'une négociation pour être répartis entre l'acquéreur et le vendeur si les deux parties sont d'accord.

Quoi qu'il en soit, rien n'empêche chaque partie de faire appel à son propre notaire.

Pour imaginer un cas extrême, par exemple celui d'une vente dans le cadre d'une succession, il pourrait y avoir le notaire du vendeur et un notaire pour chacun des héritiers !

Dans une configuration plus simple avec un acheteur et un vendeur, si chacun d'eux souhaite l'assistance de son notaire, les deux officiers se partageront la procédure et les démarches éventuelles à entreprendre pour finaliser la transaction immobilière.

Pourquoi prendre chacun son propre notaire ?

Il existe différentes raisons à cela, par exemple le fait d'avoir un notaire de famille, un professionnel avec qui un lien de confiance est déjà établi et qui connait déjà le détail de votre situation.

Acheter un bien immobilier est un projet qui vous engage financièrement sur le long terme et il peut être rassurant de bénéficier de l'accompagnement d'une personne que vous connaissez déjà.

Bon à savoir : les notaires travaillent généralement dans une zone géographique définie mais rien ne s'oppose, s'il l'accepte, à ce qu'il se déplace n'importe où en France pour vous accompagner.

Votre notaire sera là spécifiquement pour répondre à vos questions, veiller à vos intérêts et vérifier certains actes de la procédure comme la conformité des diagnostics techniques, les servitudes éventuelles, etc.

Dans le cas d'un dossier complexe, cela peut être particulièrement utile pour vous assurer d'une deuxième lecture professionnelle de votre transaction immobilière.

Un bémol toutefois : multiplier le nombre d'intervenants dans votre dossier peut rallonger le traitement de celui-ci puisqu'il faudra que les notaires collaborent et fassent coïncider leurs agendas

Combien ça coûte de faire appel à deux notaires ?

Le même prix que pour un seul ! En effet, une vente immobilière relève d'un tarif règlementé, ce qui signifie que son montant est identique quel que soit le notaire que vous choisissez.

Si deux notaires ont été choisis, ils se partageront les émoluments, à parts égales ou au prorata de l'intervention de chacun dans le dossier.

Si vous demandez en plus des prestations particulières à votre notaire, relevant d'actes non tarifés, celui-ci est libre d'appliquer librement ce que l'on appelle ses honoraires.

Cette partie sera alors entièrement à votre charge, pensez donc à bien expliquer clairement vos besoins à votre notaire, afin qu'il puisse vous établir un devis.

