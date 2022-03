Ille-et-Vilaine : un faux conseiller bancaire lui vole toutes ses économies en un coup de fil

L'escroc disposait d'informations personnelles sur la victime qui ont mis cette dernière en confiance. (illustration) (Pixabay / FirmBee)

Une mère de famille de 45 ans vivant en Ille-et-Vilaine a été victime d'une arnaque bancaire bien ficelée. En un seul appel téléphonique, un escroc a vidé son compte bancaire, lui volant plus de 9 300 € d'un coup. Après avoir appris que sa banque ne la rembourserait pas, elle a décidé de mener une action en justice.

Il a suffi d'un simple appel pour qu'elle perde toutes ses économies. Une mère de famille résidant à Fougères (Ille-et-Vilaine) a été victime d'une arnaque téléphonique au cours de laquelle ses comptes en banque et ses livrets d'épargne ont été tout simplement vidés, rapporte La Chronique Républicaine .

« Je ne me suis plus méfiée »

Les faits remontent au 1er décembre dernier. La victime, âgée de 45 ans, a reçu un appel d'un homme se faisant passer pour son conseiller bancaire vers 20 h, qui lui a demandé si elle était bien à l'origine d'un paiement en ligne de près de 1 400 €. S'est ensuivie toute une procédure frauduleuse.

Pour procéder à l'annulation du prétendu paiement, le « conseiller » a guidé la quadragénaire dans une démarche en ligne, lui fournissant même des informations personnelles sur son compte en banque par SMS. « Quand j’ai reçu mon identifiant via ce numéro que je connaissais, j’étais rassurée , explique la victime. Je ne me suis plus méfiée. »

Une action en justice contre sa banque ?

Pour vérifier qu'une alerte de sécurité fonctionnait bien, l'escroc a ensuite invité la mère de famille à effectuer un paiement de 9 325 €. Une fois cette démarche réalisée, la personne au bout du fil a raccroché très rapidement. En vérifiant ses comptes en ligne, la quadragénaire s'est rendu compte que son compte courant et tous ses comptes d'épargne avaient été vidés.

Après avoir porté plainte, la victime a fait opposition à la banque. Mais fin janvier dernier, l'établissement lui a fait savoir qu'elle ne serait pas remboursée de la somme perdue. « À aucun moment, je n’ai donné mes codes , s'indigne la Bretonne. Pour moi, il y a une faille dans le système de sécurité de la banque. » Elle va désormais tenter une action en justice pour obtenir gain de cause.