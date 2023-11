Connaissez-vous la vraie valeur de votre patrimoine?

Le patrimoine englobe l’ensemble de vos biens matériels et immatériels. Il a une valeur économique nécessitant une évaluation régulière. ( crédit photo : Shutterstock )

Selon le Larousse, le patrimoine d’un individu comprend les «biens qu’on tient par héritage de ses ascendants». De manière plus usuelle, votre patrimoine intègre l’ensemble de vos possessions ayant une valeur économique (matérielles ou non) et aussi vos dettes et obligations. Il est important d’estimer régulièrement votre patrimoine, pour optimiser vos choix de placements, vos impôts ou pour préparer votre transmission.

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un patrimoine? Que comporte votre patrimoine?

Identifier précisément son patrimoine: la clé pour pouvoir l’estimer

Comment estimer vos biens immobiliers?

Comment estimer la valeur de votre patrimoine mobilier?

Calculer le «passif» de son patrimoine: de quoi s’agit-il?

Qu’est-ce qu’un patrimoine? Que comporte votre patrimoine?

Le patrimoine comprend l’ensemble des biens pour lesquels un individu (ou une famille) détient un titre de propriété ou un droit ayant une valeur en argent. Ces droits ou titres peuvent être cédés ou donnés. Ainsi, votre patrimoine contient les biens transmis par vos ascendants et vos acquisitions au cours de la vie.

Le patrimoine net est composé d’actifs et de passifs. Pour votre banquier, votre patrimoine est composé de tous vos actifs. Il peut s’agir de biens immobiliers et de valeurs mobilières, comme des actions ou des obligations. Vos passifs sont vos dettes et engagements. Votre gestionnaire financier vous accorde (ou non) un crédit en fonction de cette richesse globale nette et de son évolution potentielle au cours du temps. La valeur du patrimoine est un indicateur précieux pour opérer des choix d’investissements ou encore pour optimiser sa transmission.

À retenir Le patrimoine brut comprend tous vos actifs et tous vos droits. Le patrimoine net en retranche toutes vos dettes et vos obligations financières.

Identifier précisément son patrimoine: la clé pour pouvoir l’estimer

Pour estimer au mieux votre patrimoine global, il s’agit tout d’abord de bien l’identifier. De quels biens immobiliers êtes-vous propriétaires? Quelle est leur valeur? Combien d’actifs financiers détenez-vous? Disposez-vous de livrets bancaires, de contrat(s) d’assurance-vie, d’actions d’entreprises, d’obligations d’État? Possédez-vous des bijoux de valeur, des objets d’art…? Où en êtes-vous du remboursement de vos crédits immobiliers? Versez-vous une pension alimentaire à votre ex-époux/épouse?

Une fois vos actifs et passifs déterminés, il est important de les estimer. Cet exercice est à faire régulièrement, afin d’optimiser vos choix en fonction de vos objectifs. Il peut s’agir de réduire vos impôts, diversifier vos placements, préparer votre retraite… Avec cette méthode, vous vérifiez également si votre patrimoine est soumis à l’ IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) .

À noter Quelle que soit la nature de vos actifs et passifs, leur évaluation peut s’avérer complexe. Un expert en patrimoine peut intervenir pour vous aider.

Comment estimer vos biens immobiliers?

L’immobilier fait partie des éléments les plus importants qui constituent un patrimoine.. Plusieurs méthodes existent pour évaluer la valeur d’un appartement, d’une résidence secondaire, d’un garage, d’un terrain non bâti ou encore de murs commerciaux:

Vous fier aux prix du marché, en étudiant les prix au mètre carré de biens similaires dans le même quartier.

Utiliser des outils d’estimation de bien.

Le plus sûr, notamment aux yeux de l’administration fiscale, consiste à faire estimer vos biens par un expert.

Comment estimer la valeur de votre patrimoine mobilier?

Pour estimer votre patrimoine global, vous pouvez valoriser votre patrimoine mobilier. Celui-ci est composé d’actifs financiers et de biens meubles. Concernant les placements financiers, vous relevez la valeur de vos contrats ou titres au moment T ou à la fin de l’année précédente. Cela fonctionne pour vos produits d’épargne comme les livrets bancaires ( Livret A, PEL …), votre contrat d’assurance-vie , vos actions cotées en Bourse…

À noter Il est important d’estimer régulièrement son patrimoine car sa valorisation peut dépendre de conditions de marché changeantes. C’est le cas pour l’immobilier, mais aussi pour les marchés financiers.

Les biens matériels comprennent tout ce qui peut se déplacer et qui est destiné à être conservé plus d’un an: meubles, objets de décoration, matériel informatique, œuvres d’art, bijoux, voitures… Ils peuvent être évalués en compilant les factures de ces biens meubles et/ou en faisant expertiser certains biens d’exception par un commissaire-priseur.

Calculer le «passif» de son patrimoine: de quoi s’agit-il?

Le passif d’un patrimoine est constitué des dettes et des obligations financières en cours. Il peut s’agir:

d’un emprunt immobilier contracté auprès de votre banque pour acquérir votre résidence principale,

d’un crédit automobile ou à la consommation,

des factures non payées pour le moment,

du versement d’une pension alimentaire à votre ex-époux/épouse, à la suite d’un divorce.