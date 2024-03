Vendre une collection de pièces reçue en héritage: comment procéder?

Pour revendre votre collection de pièces héritée (francs, écus, napoléons…) au meilleur prix, il est crucial de les faire expertiser. ( crédit photo : Shuttestock )

Une pièce vaut a minima son poids au cours du matériau dont elle est composée. Le cours de l’ or atteint des niveaux historiques, à près de 60.000 euros le kilo. En outre, certaines pièces sont dites «boursables» (ou d’investissement) et font l’objet d’une cotation spécifique (c’est le cas du napoléon par exemple). Il ne s’agit pas du seul critère pour déterminer la valeur d’une pièce. De multiples éléments doivent être pris en compte, tels que:

- Date d’émission,

- Atelier de frappe,

- Nombre de tirages,

- Pureté du métal et poids,

- Valeur faciale,

- État général de conservation: relief, lisibilité des légendes, absence de chocs ou de rayures,

- Provenance ou pays d’origine.

À savoir Nettoyer une pièce ternie pour lui redonner un aspect neuf est une mauvaise idée: la patine lui confère sa valeur.

Les sites internet spécialisés et les catalogues de monnaies de collection constituent des ressources précieuses pour estimer le montant auquel vous pouvez prétendre en vendant vos pièces. Les catalogues «Word Coins», «Le Gadoury» et «Le Franc» déterminent l’argus numismatique. Toutefois, cela nécessite d’avoir parfaitement identifié vos pièces au préalable, or cela peut être compliqué pour un néophyte. Pour un premier éclairage, vous pouvez solliciter les conseils de numismates amateurs mais néanmoins connaisseurs. Vous en trouverez du côté de la Fédération française des associations numismatiques ou de la Société française de numismatique.

Le meilleur moyen d’obtenir une authentification et une estimation précise de la valeur de vos pièces anciennes est de faire appel à un professionnel. Cette expertise est souvent gratuite et sans engagement. N’hésitez pas à en consulter plusieurs afin de pouvoir comparer les avis et éviter les arnaques. Gardez à l’esprit que leur but reste d’acheter votre collection au tarif le plus bas pour réaliser une plus-value importante lors de la revente.

Un statère en or datant du IVe siècle avant J.-C. a été adjugé 5,53 millions d’euros à Zurich en mai 2023. Il s’agit de la pièce ancienne la plus chère jamais vendue aux enchères. Ce prix exceptionnel révèle une tendance actuelle du marché, comme l’explique Arturo Russo, codirecteur de la maison d’enchères Numismatica Ars Classica. «L’ensemble de la vente aux enchères a réalisé des prix exceptionnellement élevés […] C’est un signe que tout le marché de la numismatique est florissant, et qu’il est particulièrement fort pour les monnaies anciennes en ce moment.»

Vendre vos pièces sur Internet ou en direct

Vous pouvez déposer des annonces sur les plateformes généralistes comme eBay, LeBonCoin, Catawiki, ou sur les sites spécialisés dans les objets de collection comme Delcampe. Vous avez également la possibilité de vendre directement à des numismates lors de bourses organisées régulièrement. Néanmoins, cela nécessite de connaître la valeur des pièces au préalable.

Vendre vos pièces à un cabinet numismatique

L’expert authentifie et estime votre ou vos pièces et vous propose un prix d’achat. Cela peut vous permettre d’écouler la collection intégralement et de recevoir le paiement immédiatement. En contrepartie, le professionnel prélève une commission de 20% à 30%. Toutefois, la vente en lot comporte un risque de vous dessaisir de pièces de valeur pour un prix dérisoire en comparaison de leur prix de vente à l’unité.

Certains cabinets d’experts en numismatique vous proposent d’opter pour le dépôt-vente, pour une pièce ou pour toute une collection. Les objets sont proposés sur la boutique Internet et sur des plateformes en ligne et places de marché (eBay, MA-Shop, Vcoins…) Cette option permet de valoriser votre collection puisqu’elle est proposée par un professionnel. De plus, cela vous décharge de l’aspect logistique, puisque le cabinet s’occupe de tout. En échange, il prélève une commission.

Vendre ses pièces aux enchères

Les commissaires-priseurs travaillent avec des experts en pièces de monnaie. Ces derniers authentifient la pièce et estiment sa valeur, en s’appuyant sur le prix auquel des biens similaires ont trouvé preneur. Ces ventes attirent les collectionneurs, permettant ainsi de faire grimper les prix.