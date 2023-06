Face à l'explosion des prix des voitures d'occasion, les Français achètent de plus en plus à crédit

Le prix des voitures d'occasion a augmenté de 43,7 % entre la période pré-covid et décembre 2022. Illustration. (Pixabay / manfredrichter)

Conséquence de la hausse des prix dans ce secteur, trois achats de voitures d'occasion sur dix se font à crédit. Cette tendance est aussi révélatrice d'une baisse du pouvoir d'achat des Français.

De plus en plus de Français ont recours au crédit pour acheter une voiture d'occasion. D'après les chiffres récoltés par la plateforme La Centrale qui met en relation acheteurs et vendeurs sur ce marché, trois achats sur dix se font désormais par ce biais, rapporte BFM TV ce mardi 6 juin 2023.

« C'était une tendance depuis quelques années, mais elle s'accélère clairement avec l'inflation » , rapporte Antoine Despujols, directeur stratégie de la plateforme. En 2022, le recours au crédit pour acheter une voiture d'occasion a progressé de 4,5 %, ce qui correspond à une hausse de plus de 15 % à marché constant ».

Les Français optent pour des voitures plus anciennes

Pour faire face à cette nouvelle demande, La Centrale propose désormais 180 000 annonces accompagnées d'offres de financement. Un critère de recherche peut même inclure le montant maximum des mensualités souhaité. Jusqu'à présent, ces offres restaient en retrait par rapport au crédit bancaire habituel.

Or, avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les offres des 8 000 distributeurs partenaires du site La Centrale ont pu bénéficier d'un intérêt croissant. Ainsi, sur 40 % de véhicules financés, un crédit sur trois a été pris auprès d'un de ces distributeurs.

Autre conséquence de la baisse du pouvoir d'achat, une étude précédente de la plateforme avait montré que la hausse du prix de l'occasion (+ 43,7 % entre la période pré-covid et décembre 2022) avait amené les Français à privilégier des voitures plus anciennes. Ainsi, « à budget équivalent, les Français achètent un véhicule de trois ans plus âgé en moyenne et de 45 000 km de plus. »