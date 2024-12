Étudiants : vous êtes boursier et vous percevez une aide au logement ? Voici une date à ne pas oublier

Cette démarche est à effectuer sur le site Internet ou sur l'application mobile de la CAF. (Illustration) (janeb13 / Pixabay)

Les étudiants boursiers qui touchent une aide au logement ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour confirmer ce statut sur le site ou sur l'application de la Caisse d'allocations familiales (CAF), rapporte Merci pour l'info . Passé cette date, ils seront considérés comme non boursiers et subiront une baisse de leur allocation.

Un calcul différent

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) rappelle en effet que, chaque année, les étudiants boursiers ont l'obligation d'indiquer « s’ils sont toujours bénéficiaires d’une bourse sur critère de ressources au 1er décembre » . Et pour cause : le mode de calcul de l'aide au logement « est différent si l’étudiant est boursier ou non » . Une règle qui s'applique aussi bien à l'aide personnalisée au logement (APL) qu'à l'allocation de logement sociale (ALS) ou à l'allocation de logement familiale (ALF).

Si un étudiant boursier omet de confirmer son statut, « le montant de son aide au logement sera automatiquement calculé sur la base du forfait étudiant non boursier, dont la valeur, plus élevée, réduira le montant de la prestation » , précise l'organisme.

Des oublis fréquents

Comment effectuer cette démarche ? En se rendant dans votre espace personnel sur le site ou l'application de la CAF. Il suffit ensuite de cliquer sur la notification qui vous a été envoyée puis de confirmer votre statut de boursier pour l'année universitaire 2024-2025.

De tels oublis sont-ils fréquents ? La réponse est oui. Selon nos confrères de Capital , 47 % des Français omettraient en effet de réclamer les aides au logement auxquelles ils ont droit.