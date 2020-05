Et si c'était le bon moment pour apprendre à payer avec votre mobile ?

Enrôler sa carte bancaire pour payer avec son téléphone mobile, c'est facile avec Boursorama Banque ( Crédits : Adobe Stock)

PUBLI-REDACTIONNEL. Avec le confinement, de nombreuses habitudes de la vie quotidienne sont/ ont été modifiées, notamment pour aller faire ses courses. Dans ce nouveau contexte, le paiement sans contact par carte bancaire est privilégié dans de nombreux commerces, mais ce n'est pas la seule manière de régler ses achats. Votre téléphone portable peut devenir un outil de choix pour vous faciliter le paiement en période de Covid-19. On vous explique comment.

Vous en avez forcément été témoin depuis que la France est en confinement, de nombreuses affichettes rappellent qu'il faut désormais respecter les gestes barrière : se laver les mains, éternuer dans son coude et utiliser un mouchoir à usage unique.

Les magasins qui restent ouverts durant cette période ont également dû s'adapter à ce nouveau contexte : entrée des clients par petits groupes, respect d'une distance d'au moins un mètre, mise en place de barrières de protection entre le personnel préposé aux caisses et les clients qui règlent leurs achats.

Si le règlement en espèces est toujours possible et ne peut être refusé par un commerçant que dans des circonstances précises (1), « il est effectivement conseillé de privilégier les paiements sans contact pour limiter la propagation du virus. En France, la grande majorité des cartes de paiement sont équipées de cette fonction », rappelle la Banque de France (2).

Un plafond relevé à 50 euros à partir du 11 mai 2020

La mise en place du confinement a eu pour effet de faire progresser de 4 % le nombre de paiement avec le sans contact selon les dernières analyses du groupement des cartes bancaires CB (3). Près de 47 millions de cartes en circulation sont équipées du sans contact (4).

Ces cartes sont reconnaissables au logo sous forme d'onde radio qui orne leur recto. Avant la crise du Covid-19, le paiement sans contact augmentait de 40% en moyenne chaque mois (3). Signe que les possesseurs de cartes sont de moins en moins réticents à utiliser ce mode de paiement, mais son plafond de 30 euros (4) cantonne cette technologie à des règlements de petits achats.

En raison des circonstances exceptionnelles, l'autorité bancaire européenne s'est montrée favorable à un relèvement de ce plafond à 50 euros. En France, le relèvement de ce plafond devrait quasiment être généralisé à partir du 11 mai, date de début du déconfinement.

Mais le paiement sans contact via la carte bancaire n'est pas la seule façon de régler ses transactions en limitant les risques de transmission du virus et il existe également le paiement sans contact grâce au téléphone portable.

Une alternative plus intéressante avec l'enrôlement de la carte bancaire

Il est en effet possible d'utiliser votre téléphone portable pour payer des achats chez un commerçant, en utilisant la fonction dite de « wallet » (portefeuille en anglais).

Il s'agit d'un portefeuille virtuel qui permet aux particuliers de payer, de recevoir ou d'envoyer de l'argent via leur téléphone mobile (5). Cette solution permet également de stocker sur le téléphone des cartes de fidélité, des coupons de réduction, des billets de train. Pour rester dans l'actualité du Covid-19, il est par exemple désormais possible de générer et de stocker sur votre smartphone une attestation de déplacement dérogatoire (6).

Et pour revenir aux moyens de paiement, de la même façon qu'un portefeuille est l'objet par nature dans lequel on range sa carte bleue, le wallet en constitue sa déclinaison numérique et vous permet donc de stocker virtuellement votre carte dans votre téléphone portable.

Dans le langage des banques, on parle d'enrôlement » de la carte bancaire. Une fois la procédure d'enrôlement effectuée, vous pouvez directement régler vos achats chez un commerçant en approchant votre téléphone de la borne de règlement comme vous le feriez avec une carte classique. Le paiement reste donc sans contact, mais vous profitez d'un plafond de paiement plus important que pour un paiement sans contact par carte, puisque la limite de paiement via wallet est la même que celle applicable à votre carte lorsque vous réglez un achat en tapant votre code PIN.

Boursorama Banque simplifie vos démarches

Pour enrôler votre carte si vous êtes un client de Boursorama Banque, c'est très simple, il vous suffit de télécharger l'application mobile Boursorama sur votre téléphone. L'application détecte la marque de votre appareil et vous propose Apple Pay si vous avez un Iphone, ou Google Pay si votre smartphone fonctionne sous Android.

L'application vous proposera alors d'intégrer votre carte bancaire dans votre wallet. Il n'y a plus qu'à valider les conditions générales d'utilisation depuis votre téléphone pour confirmer l'enrôlement de la carte.

Mieux, que vous soyez déjà client ou bien nouveau si vous avez passé commande d'une carte mais que vous ne l'avez pas encore reçue, vous pourrez néanmoins l'utiliser dans le wallet au bout de 3 jours maximum et l'utiliser comme moyen de paiement sans contact, via votre téléphone. Une fonctionnalité qui trouve tout son intérêt dans une période où les services postaux fonctionnent au ralenti (7).

Dans la mesure où le numéro de la carte et son cryptogramme n'apparaissent pas dans l'application, vous ne pourrez pas régler un achat effectué sur internet avec le wallet sur un site qui n'est compatible ni avec Apple Pay ni avec Google Pay.

Si vous n'aviez pas encore passé le pas, c'est le moment ou jamais de le faire : après quelques paiements effectués de cette façon, vous serez vite convaincu par la fluidité et la simplicité de la procédure. Payer avec votre mobile va devenir un réflexe et vous vous demanderez sans doute comment vous faisiez avant !

